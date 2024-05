vivo V30e 5G ufficiale con selfie Eye AF, un AMOLED curvo e tanto stile

Di recente la casa cinese si è portata avanti presentando il modello vivo V40 SE 5G, primo della nuova generazione. Tuttavia sembra che manchi ancora qualcosa alla precedente gamma e infatti ecco fare capolino una nuova aggiunta alla famiglia V30. Si tratta di vivo V30e 5G, mid-range basilare ma elegantissimo: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello indiano).

vivo V30e 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: vivo

Il nuovo vivo V30e 5G cambia look rispetto al resto della serie ed adotta un ampio modulo circolare contenente una doppia fotocamera ed un flash LED ad anello (il “solito” Aura Ring, tipico di alcuni modelli di vivo). La cover posteriore – nelle colorazioni Velvet Red e Silk Blue, entrambe stilose – è dotata di una doppia finitura mentre frontalmente trova spazio un ampio schermo AMOLED da 6,78″ con bordi curvi ed un lettore d’impronte integrato. Il cuore del telefono è lo Snapdragon 6 Gen 1 (alimentato da 5.500 mAh di batteria) ed il comparto fotografico presenta due chicche. Il sensore principale è un’unità IMX882 da 50 MP con OIS ed una particolare attenzione per i ritratti (con zoom 2X); la selfie camera da 50 MP è dotata di autofocus (Eye AF).

Al momento vivo V30e 5G è stato lanciato solo in India, al prezzo di circa 315€ e 335€ al cambio attuale (per le versioni da 8/128 GB e da 8/256 GB). Visto il debutto di V40 SE 5G in Europa non è da escludere la possibilità di vedere altri mid-range di vivo alle nostre latitudini (ma per ora non ci sono dettagli).

vivo V30e 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 164,36 x 74,75 x 7,75 mm per 188 grammi (Velvet Red) o 164,36 x 74,75 x 7,65 mm per 179 grammi (Silk Blue)

Certificazione IP64

Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 1.300 nit

a da (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a e luminosità fino a 1.300 nit lettore d’impronte digitali sotto il display

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 1,8 GHz A55)

GPU Adreno 710

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 44W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS, ingresso Type-C, speaker stereo

fotocamera da 50 + 8 MP f/1.79-2.2 con Sony IMX882, OIS e ultra-grandangolare (FOV 120°)

f/1.79-2.2 con Sony IMX882, OIS e ultra-grandangolare (FOV 120°) selfie camera da 50 MP f/2.45 con autofocus (Eye AF)

f/2.45 con autofocus (Eye AF) sistema operativo Android 14 con FunTouch OS 14

Gli altri smartphone della serie V30

