vivo V30 Lite 5G ufficiale a sorpresa: è il primo della nuova serie V30!

Dopo una breve apparizione nel database di Google si erano perse le tracce e invece ecco il nuovo mid-range della casa cinese, lanciato a sorpresa e senza troppi proclami. vivo V30 Lite 5G è un dispositivo elegante e completo: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Crediti: vivo

Come anticipato anche dalla certificazione di Google, il nuovo arrivato altro non è che un rebrand di vivo V29e internazionale. Rispetto a quest’ultimo, dotato di una dual camera, vivo V30 Lite 5G aggiunge un terzo sensore fotografico (un’unità macro da 2 MP). Il dispositivo è il primo della nuova serie V30: il resto della gamma sarà basato (come da trazione) sui modelli cinesi della famiglia S (S18, per l’esattezza). Tornando al “nuovo” medio gamma abbiamo un comparto tecnico di buon livello: il dispositivo monta uno schermo AMOLED E4 flat da 6,67″ a 120 Hz e presenta dimensioni e peso contenuti.

Crediti: vivo Crediti: vivo

Le specifiche tecniche di vivo V30 Lite sono basate sullo Snapdragon 695 5G, alimentato da una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 44W e supportato da un unico taglio di memorie (12/256 GB). La fotocamera principale è un’unità da 64 MP mentre frontalmente, all’interno del punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 50 MP. Il prezzo di vivo V30 Lite 5G è di circa 480€ al cambio attuale (8.999 MXN): il telefono è stato lanciato in Messico e resta da vedere se arriverà o meno anche alle nostre latitudini.

vivo V30 Lite 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,35 x 74,85 x 7,69 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , densità di 394 PPI e luminosità fino a 1.150 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , densità di 394 PPI e luminosità fino a 1.150 nit lettore d’impronte digitali sotto il display

SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A77 + 6 x 1,8 GHz A55)

GPU Adreno 619

12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 44W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS, ingresso Type-C

fotocamera da 64 + 8 + 2 MP f/1.79-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro

f/1.79-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro selfie camera da 50 MP f/2.0

f/2.0 sistema operativo Android 13 con FunTouch OS 13

