vivo S18, S18 Pro e S18e ufficiali: sempre più stilosi e con tante novità

La compagnia cinese ha rinnovato la gamma S con un nuovo trittico di modelli, ancora una volta caratterizzati da uno stile unico ed un comparto tecnico da non sottovalutare. Diamo il benvenuto a vivo S18, S18 Pro e S18e: ecco tutto quello che c’è da sapere sugli ultimi dispositivi del brand, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora quello cinese).

vivo S18, S18 Pro e S18e: tutto quello che c’è da sapere

Design e display

Crediti: vivo

Come visto nei leak precedenti e nei teaser pubblicati dall’azienda, vivo S18 e S18 Pro cambiano stile rispetto alla generazione passata. Il modulo fotografico rettangolare della gamma S17 cede il posto ad una scocca rinnovata: a questo giro abbiamo un modulo dal layout ridisegnato, con uno spazio quadrato dedicato alla sensoristica e un altro aggiuntivo contenente un flash con luce LED quadrata (un balzo in avanti per il sistema Aura Light tipico della gamma). I smartphone presentano uno schermo AMOLED curvo da 6,78″ con risoluzione 1.5K+, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 2.800 nit. Il punch hole è posizionato al centro mentre il lettore d’impronte digitali è integrato sotto il display.

Crediti: vivo

Passando a vivo S18e anche in questo caso si cambia registro rispetto al precedente S17e: la doppia fotocamera è accompagnata da due flash LED e il tutto è inserito in un modulo circolare. Il display è un’unità AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz.

S18/S18 Pro 164,36 x 75,1 x 7,45 mm per 185,8/187,8 grammi AMOLED curvo da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) a 10 bit, 120 Hz, 20:9, 2.800 nit



S18e 162,35 x 74,85 x 7,69 mm per 193 grammi AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) a 8 bit, 120 Hz, 20:9, 1.800 nit



Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: vivo

Le specifiche tecniche di vivo S18 e S18 Pro si basano, rispettivamente, sullo Snapdragon 7 Gen 3 e sul Dimensity 9200+. In entrambi i casi abbiamo fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage UFS 3.1; solo la versione Pro offre RAM LPDDR5X. I due smartphone sono alimentati da batterie da 5.000 mAh con ricarica da 80W. Presente all’appello Android 14 tramite OriginOS 4, il supporto Dual SIM 5G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.3/5.4, GPS, NFC. Per il comparto fotografico, vivo S18 monta una dual camera da 50 + 8 MP (con OIS e ultra-wide) mentre il fratello maggiore Pro offre un pacchetto più elaborato. Si tratta di una tripla camera da 50 + 50 + 12 MP con un sensore IMX920 con OIS, un ultra-wide Samsung JN1 ed un teleobiettivo IMX663. Per i selfie c’è un sensore da 50 MP (a bordo di entrambi).

Crediti: vivo

Passando a vivo S18e il cuore dello smartphone è il chipset Dimensity 7200 di MediaTek, con 12 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di storage. La batteria è un’unità da 4.800 mAh con ricarica da 80W mentre la fotocamera principale è un doppio modulo da 50 + 2 MP con OIS e sensore macro. Lato software ritroviamo Android 14 e la OriginOS 4 mentre per la connettività c’è il supporto Dual SIM, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC e GPS.

vivo S18, S18 Pro e S18e – Prezzo e uscita

Il prezzo di vendita di vivo S18, S18 Pro e S18e parte da circa 269€ al cambio attuale; il debutto è avvenuto in Cina ma arriveranno successivamente anche in versione Global come serie vivo V30 (con un modello standard, il Pro e quello Lite). Di seguito trovate tutti i prezzi e le configurazioni disponibili.

S18 8/256 GB – 2.299 CNY (~ 294€ ) 12/256 GB – 2.599 CNY (~ 332€ ) 12/512 GB – 2.799 CNY (~ 358€ ) 16/512 GB – 2.999 CNY (~ 383€ )



S18 Pro 12/256 GB – 3.199 CNY (~ 409€ ) 12/512 GB – 3.499 CNY (~ 447€ ) 16/512 GB – 3.699 CNY (~ 473€ )



S18e 12/256 GB – 2.099 CNY (~ 269€ ) 12/512 GB – 2.299 CNY (~ 294€ )



