vivo S17, S17 Pro e S17t ufficiali: Dimensity 8200, 80W, 50 MP con OIS e tanto altro

A distanza di vari mesi dal lancio della gamma S16, ecco fare capolino una nuova famiglia di dispositivi e ancora una volta si tratta di un trittico. vivo S17, S17 Pro e S17t sono ufficiali in Cina e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

vivo S17, S17 Pro e S17t: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie

Design e display

Il design dei nuovi dispositivi non cambia rispetto alla generazione passata anche se ci sono delle piccole differenze nel posizionamento degli elementi presenti nel modulo fotografico (con il flash LED anulare spostato nella parte inferiore). Frontalmente ritroviamo uno schermo caratterizzato da un puch hole per ospitare la selfie camera.

vivo S17 misura 164,18 x 74,37 x 7,46 mm per un peso di 186 grammi ed ospita un display AMOLED BOE Q9 con bordi curvi da 6,78″, risoluzione 1.5K+ (2800 x 1260 pixel), profondità colore a 10 bit e refresh rate di 120 Hz. vivo S17 Pro e S17t presentano le medesime dimensioni e lo stesso schermo.

Il lettore d'impronte digitali è posizionato sotto lo schermo mentre i modelli standard e Pro offrono una luminosità di picco di 1300 nit e PWM Dimming a 2160 Hz.

Specifiche tecniche

Il trittico di smartphone si differenzia principalmente per le specifiche tecniche (o meglio, parte di queste): vivo S17 è mosso dallo Snapdragon 778G (6 nm, fino a 2,4 GHz) mentre il fratello maggiore S17 Pro conta sul Dimensity 8200 (4 nm, fino a 3,1 GHz). La vera novità è S17t, il primo smartphone equipaggiato con il Dimensity 8050 (6 nm, fino a 3 GHz). Lato memorie sono presenti 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di storage.

Tutti i dispositivi presentano una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 80W, Android 13 con OriginOS 3, WiFi 6, il supporto Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2/5.3, Dual GPS (L1 + L5), NFC ed una porta Type-C.

Il comparto fotografico dei terminali presenta alcune variazioni e il basso trovate le differenze tra i vari modelli che compongono la serie.

S17 & S17t – 50 + 8 MP (f/2.0-2.2) con OIS e ultra-wide

(f/2.0-2.2) con e ultra-wide S17 Pro – 50 + 8 + 12 MP (f/1.88-2.2-1.98) con un sensore principale IMX766V, OIS, ultra-wide ed un teleobiettivo con zoom 2X

Per quanto riguarda la selfie camera, tutti offrono un'unità da 50 MP con doppio flash LED fisico.

vivo S17, S17 Pro e S17t – Prezzo e uscita

La presentazione dei nuovi vivo S17, S17 Pro e S17t è avvenuta il 31 maggio, ad un prezzo di partenza di circa 329€ al cambio attuale, ossia 2.499 CNY. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili al debutto.

S17 8/256 GB – 2.499 CNY ( 329€ ) 12/256 GB – 2.799 CNY ( 369€ ) 12/512 GB – 2.999 CNY ( 395€ )



S17 Pro 8/256 GB – 3.099 CNY ( 408€ ) 12/256 GB – 3.299 CNY ( 435€ ) 12/512 GB – 3.499 CNY ( 461€ )



vivo ha annunciato anche il modello S17t ma non ha svelato ancora prezzo e disponibilità sul mercato cinese. Infine ricordiamo che vivo S17e è stato lanciato prima degli altri dispositivi e qui trovate i dettagli.

