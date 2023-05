vivo S17e ufficiale con display a 120 Hz e Dimensity 7200: la serie S17 è servita!

Stavolta la compagnia cinese ha deciso di muoversi in modo diverso dal solito: invece di lanciare l'intera serie S di quest'anno, è arrivato solo il modello base, che rappresenta la porta d'ingresso della gamma. vivo S17e rappresenta un gustoso antipasto (anche se sa di già visto) e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

vivo S17e ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Sia in termini di stile che di specifiche tecniche, il nuovo vivo S17e si presenta come un rebrand del modello V27: il primo è stato appena lanciato in Cina, mentre il secondo in India e altri paesi.

Il dispositivo è quindi dotato di uno schermo AMOLED con bordi curvi, una soluzione da 6.78″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz ed un lettore d'impronte digitali sotto il display. Il corpo misura 164,20 × 74,90 × 7,4 mm per un peso di 178 grammi.

Specifiche tecniche

La scheda tecnica di vivo S17e si basa sul Dimensity 7200 di MediaTek, SoC realizzato a 4 nm, dotato di un modem 5G ed una CPU con core principali Cortex-A715 fino a 2.8 GHz. Lato memorie abbiamo 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2 mentre l'autonomia è affidata ad una batteria da 4.600 mAh con ricarica da 66W.

Il resto delle specifiche comprende il supporto Dual SIM (5G), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, NFC e una porta Type-C per ricarica e trasferimento dati.

Il comparto fotografico si basa su una dual camera da 64 + 2 MP con stabilizzazione ottica OIS ed un flash LED anulare. Frontalmente, all'interno del punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 16 MP. La fotocamera rappresenta l'unica differenza rispetto al modello V27: questo, infatti, offre un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP ed un sensore da 50 MP per gli autoscatti.

vivo S17e – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di vivo S17e parte da circa 277€ al cambio attuale (2099 CNY) per la versione base da 8/128 GB; sono presenti anche varianti maggiori – da 8/256 GB e da 12/256 GB – proposte rispettivamente a 2299 e 2499 CNY, ovvero 304€ e 330€ al cambio.

Come specificato anche in apertura, il nuovo arrivato rappresenta il modello di partenza della serie S17: gli altri modelli previsti (almeno due) arriveranno successivamente. Ricordiamo che la gamma precedente (S16, S16 Pro e S16e) è disponibile all'acquisto in versione China.

