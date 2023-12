vivo S18, S18 Pro e S18e hanno un design nuovo di zecca: ufficiale la data d’uscita

Aggiornamento 4/12: l’azienda ha svelato design e data di presentazione della serie S18. Inoltre ci sono varie indiscrezioni sulle specifiche, insieme ai primi sample foto ufficiali. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il lancio della serie vivo X100 avrebbe dovuto far calmare le acque e invece no: le indiscrezioni in merito ai dispositivi del brand non accennano a diminuire, complici alcuni modelli interessanti in arrivo. Entro fine anno ci sarà spazio anche per la gamma vivo S18 (con il modello base, il fratello maggiore Pro e la versione S18e): ecco i dettagli sulle specifiche, trapelati tramite il solito social cinese Weibo, insieme alle immagini ufficiali della serie e ai sample della fotocamera.

vivo S18 e S18 Pro sono i nuovi modelli della serie S in arrivo a dicembre: ecco cosa sappiamo finora

Crediti: vivo Crediti: vivo

Il design dei nuovi smartphone presenta uno stile molto diverso rispetto alla precedente generazione, con un modulo fotografico ridisegnato (ed un flash LED quadrato). Frontalmente avremo un ampio schermo Dual Edge con punch hole. La gamma vivo S18 sarà composta da tre dispositivi, il modello base, quello Pro e S18e. I primi due modelli dovrebbero avere il medesimo design mentre per l’ultimo ci sarebbe un look completamente diverso, con una fotocamera inserita in un modulo circolare.

S18e – Crediti: vivo

Per quanto riguarda la versione standard avremo lo Snapdragon 7 Gen 3 a muovere il tutto, con una batteria da 5.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 80W. Ci sarà un display OLED con bordi curvi e refresh rate a 120 Hz, un pannello da 6,78″ 1.5K+ con una luminosità di picco di ben 2.800 nit. Lato memorie dovremmo avere 8/12/16 GB di RAM e 256/512 GB di storage.

vivo S17 – Crediti: vivo

C’è spazio anche per vivo S18 Pro, in questo caso con a bordo il Dimensity 9200+ di MediaTek, 5.000 mAh di batteria (sempre con ricarica da 80W) ed una fotocamera principale Sony IMX920 da 50 MP (la stessa di vivo X100). Il resto dei sensori comprenderebbe un ultra-wide Samsung JN1 da 50 MP ed un teleobiettivo IMX633 da 12 MP con zoom ottico 2X; di seguito trovate anche i sample foto della serie, pubblicati dalla stessa azienda. Frontalmente, all’interno del punch hole, troverebbe spazio una selfie camera da 50 MP. I tagli di memoria dovrebbero essere gli stessi della versione standard: 8/256 GB, 12/256 GB, 16/256 GB e 16/512 GB.

Crediti: vivo Crediti: vivo Crediti: vivo

Del modello vivo S18e sappiamo davvero poco: conosciamo il design, è presente uno schermo con punch hole centrale e bordi flat, monta una batteria da 4,800 mAh con ricarica da 80W. Il dispositivo avrà uno spessore di 7,69 mm e sarà disponibile nelle colorazioni Cloud Gauze White, Glow Purple e Starry Night Black.

La data di presentazione di vivo S18, S18 Pro e S18e è fissata per il 14 dicembre in Cina. I primi due smartphone dovrebbero arrivare anche in versione Global, ma come vivo V30 e V30 Pro (già anticipati da varie indiscrezioni e pare ci sarà anche un V30 Lite). Il debutto internazionale è atteso nei primi mesi del 2024. Oltre ai telefoni citati potrebbe esserci anche S18t (similmente a quanto visto con la scorsa generazione), ma per ora non ci sono conferme né indiscrezioni al riguardo.

