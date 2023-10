vivo X100, X100 Pro e X100 Pro+: scheda tecnica, prezzo e uscita

Anche quest'anno la compagnia cinese presenterà un trittico di Camera Phone e ovviamente non possiamo che aspettarci caratteristiche al top e tanta eleganza. vivo X100, X100 Pro e X100 Pro+ stanno arrivando e in questo approfondimento abbiamo raccolto per voi tutti i leak su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

vivo X100, X100 Pro e X100 Pro+: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Crediti: Weibo

Prima di precedere oltre ricordiamo che al momento tutto è frutto di indiscrezioni, quindi si tratta di informazioni da prendere con cautela. Per quanto riguarda il design della nuova serie vivo X100, il trittico di smartphone dovrebbe prendere ispirazione dalla gamma X90 ma con alcuni cambiamenti. Sarà ancora presente un enorme fotocamera circolare, ma stavolta pare sarà inserito in un modulo separato dal resto della scocca (che contiene anche il flash LED ed il logo Zeiss). Non sappiamo se ci saranno anche versioni con cover in pelle vegana. Impossibile non aspettarsi cornici sottili, bordi curvi e punch hole per le fotocamere frontali. Inoltre potremmo ritrovare la certificazione IP68, probabilmente ancora una volta esclusiva dei modelli Pro e Pro+.

Crediti: Weibo

Al momento mancano dettagli sui display del trittico: basandoci sull'attuale generazione X90 potremmo avere la stessa diagonale per tutti i modelli (6,78″) con risoluzione 1.5K (2.800 × 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming elevato (probabilmente 2.160 Hz per X100 e X100 Pro e da 1.440 Hz per X100 Pro+) ed un lettore d'impronte digitali sotto lo schermo. Visti i precedenti, non è da escludere che la variante Pro+ abbia dalla sua un pannello Samsung AMOLED con tecnologia LTPO mentre gli altri due facciano affidamento su degli OLED BOE.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: MediaTek

Le specifiche tecniche di vivo X100, X100 Pro e X100 Pro+ dovrebbero vedere la solita commistione tra Qualcomm e MediaTek. Il futuro Snapdragon 8 Gen 3 – in arrivo a novembre – sarebbe presente solo a bordo della versione Pro+. Nel caso di X100 e X100 Pro avremmo invece il Dimensity 9300. Di seguito le presunte specifiche dei due chipset.

Snapdragon 8 Gen 3 – octa core a 4 nm, 1* Cortex-X4 @ 3.7 GHz + 5* Cortex-A720 @ 3.0 GHz + 2* Cortex-A520 @ 2.0 GHz, GPU Adreno 750, RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1

+ 5* Cortex-A720 @ 3.0 GHz + 2* Cortex-A520 @ 2.0 GHz, GPU Adreno 750, RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1 Dimensity 9300 – octa core a 4 nm, 4* Cortex-X4 + 4* Cortex-A720, GPU Immortalis-G720

Purtroppo non ci sono altre indiscrezioni in merito alle caratteristiche tecniche: lato memorie potremmo avere 8/12 GB di RAM LPDDR5/LPDDR5X e 128/256/512 GB di storage UFS 4.0/4.1. Comuqneu, visti i trend cinesi più recenti non è da escludere una variante ultra top con 24 GB di RAM e 1 TB di archiviazione. Per le batterie aspettiamoci unità intorno ai 4.800 mAh con ricarica rapida cablata fino a 120W e wireless da 50W.

Sicuramente ci sarà il nuovo chip d'imaging vivo V3: resta da vedere se si tratterà di un'esclusiva della variante Pro+. Lato software, l'azienda potrebbe lanciare Origin OS 4.0 con Android 14 (ma restiamo in attesa di novità).

L'ultima novità in merito alle specifiche arriva da un insider cinese: vivo X100 Pro sarebbe stato certificato dall'ente asiatico MIIT con la sigla V2309A ed un nuovo dettaglio. Lo smartphone avrebbe dalla sua la comunicazione satellitare (tramite il chip Unisoc V8821): si tratta di una novità già presente a bordo di vari top di gamma e in questo approfondimento trovate maggiori dettagli sul suo funzionamento.

Fotocamera

X90 Pro – Crediti: vivo

Il comparto fotografico della serie punterà ovviamente alle stelle, come da tradizione per la gamma. Non ci sono indizi per il modello base ma vivo X100 Pro dovrebbe offrire un inedito sensore principale Sony da 53 MP (e dimensioni da 1/1,43″) supportato da un ultra-wide IMX598 da 50 MP ed un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (Omnivision OV64B da 1/2″, pixel da 0,7 µm, Pixel Binning 4-in-1, zoom nativo 2x e lunghezza focale di 100 mm equivalente a uno zoom 4x.).

Passando invece a vivo X100 Pro+ si salirebbe ad un livello decisamente alto con un sensore principale IMX989 da 50 MP (e dimensioni di 1″), un ultra-grandangolare IMX598 da 50 MP ed un teleobiettivo a periscopio. Quest'ultimo farebbe faville: si tratterebbe di un sensore da 200 MP (o forse da 50 MP con Pixel Binning) realizzato in collaborazione con Samsung.

Anche quest'anno continuerà la collaborazione con Zeiss, che prevede l'utilizzo di lenti Vario-Apo-Sonnar con rivestimento anti-riflesso Zeiss T* di tipo Multi-ALD. Infine, il già citato vivo V3: come riferito poco sopra, non sappiamo se l'ISP proprietario sarà presente solo su X100 Pro+ o anche sugli altri modelli.

vivo X100, X100 Pro e X100 Pro+ – Prezzo e uscita

Nel momento in cui scriviamo prezzo e uscita di vivo X100, X100 Pro e X100 Pro+ sono ancora avvolti dal mistero. Secondo le indiscrezioni trapelate finora i due modelli base e Pro dovrebbero essere presentati entro fine anno mentre per la variante Pro+ bisognerà attendere i primi mesi del 2024. Dopo il lancio in Cina sarebbe previsto anche il debutto internazionale ma pare che potrebbero esserci delle sorprese non proprio entusiasmanti nelle specifiche di vivo X100 Global.

