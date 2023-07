vivo X100 Pro+: svelate ufficialmente tutte le novità fotografiche

Se si è già vociferato più volte della fotocamera di vivo X100 Pro+, è perché il nuovo smartphone vivo si prospetta essere un camera phone di alto livello. Proprio per questo, la compagnia cinese ha approfittato del periodo pre-lancio per pubblicare teaser ufficiali che rimarcano questo aspetto, svelando in anticipo quelle che saranno le novità hardware e software del suo prossimo top di gamma.

La fotocamera di vivo X100 Pro+ introdurrà diverse novità: ecco quali saranno

The new camera technology you will see in vivo X100 Pro+

Tough and worth looking forward to. pic.twitter.com/MsLaH0iz5G — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 30, 2023

Con la serie X100, vivo manterrà la sua collaborazione con Carl Zeiss, che fornirà le sue ottiche per migliorare la qualità imaging della serie X100. E con il teleobiettivo di vivo X100 Pro+ saranno utilizzate per la prima volta lenti Vario-Apo-Sonnar: “Vario” in quanto lente tele, “Apo” perché apocromatico per correggere le aberrazioni di colore e “Sonnar” per indicare un'ottica luminosa, anche se non conosciamo ancora l'apertura focale; inoltre, ci sarà il rivestimento Zeiss T* di tipo Multi-ALD (Atomic Layer Deposition), utile per ridurre i riflessi del 50%.

Come anticipato, dentro alla serie X100 troveremo l'inedito vivo V3, ISP a 6 nm per la gestione dell'imaging, co-processore che migliorerà l'efficienza energetica del 30% grazie a un'architettura AI multi-concorrente e un sistema di interconnessione FIT di seconda generazione. Cosa altrettanto importante, l'ISP permetterà di avere per la prima volta una modalità 4K Portrait Video, potendo separare meglio soggetto e sfondo per ottenere video più cinematici e con funzioni di post-produzione per modificare la sfocatura anche in post-produzione. A proposito di feature aggiuntive, si menzionano opzioni come Generative Portrait Style, 3D Portrait Reconstruction, XDR Photo 2.0, vivo Vivid Colors, Texture Colors e Zeiss Natural Colors.

Lato hardware, vivo X100 Pro+ avrà un non ben precisato sensore con pixel stacked a doppio strato, probabilmente l'inedito Samsung HPV co-ingegnerizzato con vivo che per la prima volta porterà i 200 MP su un teleobiettivo. Sappiamo poi che il sensore primario dovrebbe rimanere il Sony IMX989, il sensore 1″-type che abbiamo visto sulla serie X90 e su altri camera phone di attuale generazione.

