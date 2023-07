Problemi per Nothing Phone (2): modalità Crash Dump e riavvi continui per gli utenti

Il mese di luglio ha visto il debutto del nuovo capitolo targato Nothing: la compagnia di Carl Pei ha sfornato un dispositivo più premium del predecessore ma caratterizzato dal medesimo stile iconico. Ma purtroppo l'arrivo di nuovi dispositivi non significa sempre gioia: parecchi utenti internazionali starebbero segnalando problemi con Nothing Phone (2), con riavvii continui e l'entrata del dispositivo in modalità Crash Dump.

Nothing Phone (2) tra riavvii e modalità Crash Dump: cosa sta succedento

Il nuovo Nothing Phone (2) è stato lanciato di recente ed è stato subito seguito da un aggiornamento importante (che è andato a migliorare vari aspetti, compresa la fotocamera). Lo smartphone ha guadagnato subito consensi ma in queste ore stanno emergendo dei problemi che in realtà sarebbero presenti già da vari giorni. Come segnalato da un noto insider – sono presenti anche vari interventi su Reddit – Nothing Phone (2) sta affrontando problemi di Crash Dump: il dispositivo entra automaticamente in questa modalità dopo un riavvio forzato (che solitamente si verifica ogni 1 o 2 ore).

Lots of Nothing Phone 2 users facing Crashdump issue where smartphones reboot automatically after every 1-2 hours.

Al momento dall'azienda tutto tace e non è dato di sapere se sia al lavoro su un aggiornamento per risolvere la cosa. In realtà si tratta di una problematica non inedita: già ai tempi di OnePlus 6 vi erano state molteplici segnalazioni con il medesimo difetto. Purtroppo non resta che attendere novità da parte di Nothing, nella speranza di una risoluzione positiva; segnaliamo che al momento le lamentele degli utenti non arrivano dall'Italia ed è probabile che si tratti di un numero limitato di unità coinvolte.

Nel frattempo, se volete sapere di più sul nuovo modello targato Nothing, non perdete la nostra recensione completa (con tutti i dettagli ed un confronto con il primo capitolo)!

