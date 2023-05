Nothing Phone (2) tra immagini e specifiche: cosa sappiamo finora

Dopo il primo capitolo, il brand di Carl Pei è pronto a fare il bis con un nuovo smartphone. Ancora una volta si tratterà di un dispositivo caratterizzato da uno stile minimale, ma a questo giro pare che si alzerà il tiro a livello di specifiche (e che sarà più premium). Andiamo a scoprire tutto quello che è trapelato finora su Nothing Phone (2) tra specifiche tecniche, design, indiscrezioni su prezzo e uscita.

Nothing Phone (2): tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Al momento il design di Nothing Phone (2) è ancora un mistero ma l'azienda ha pubblicato una prima immagine “criptica” che potrebbe offrire un indizio importante. Si tratta di un LED rosso e un creator ha già realizzato un concept render che mostra come potrebbe essere il nuovo modello.

Phone (2)

Secondo Ben Geskin il dispositivo avrà un design quasi identico al primo capitolo e ritornerà l'interfaccia luminosa Glyph (composta da oltre 900 LED). Sul retro dovremmo trovare ancora una volta una Dual Camera ma dei concept precedenti puntavano verso l'introduzione di un terzo sensore. Per fronte e retro avremmo dei panelli in vetro mentre il frame perimetrale sarebbe in alluminio.

Phone (1)

Per quanto riguarda le caratteristiche del display, le ultime novità riferiscono di un pannello AMOLED da 6,55″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz ed un lettore d'impronte posizionato sotto di esso.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche complete di Nothing Phone (2) sono già trapelate, ma ovviamente è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni. Il cuore del nuovo modello sarebbe lo Snapdragon 8+ Gen 1, accompagnato da RAM LPDDR5 (fino a 12 GB, con il supporto alla Virtual RAM) e storage UFS 3.1 (fino a 256 GB). Il chipset dovrebbe essere certo dato che è stato anticipato per errore da un dirigente Qualcomm.

Lo smartphone sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida (non è ancora chiara la potenza) e la presenza anche di quella wireless.

Ovviamente non mancheranno WiFi, Bluetooth, NFC per i pagamenti, il GPS e Android 13 (tramite Nothing OS 1.5). Tra le novità ci sarebbe l'introduzione della comunicazione satellitare.

Il comparto fotografico farebbe affidamento su un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS; non è chiaro se avremo un solo sensore aggiuntivo oppure una tripla fotocamera.

Nothing Phone (2): prezzo e uscita

La data di presentazione di Nothing Phone (2) non è stata ancora svelata ma l'azienda ha confermato che il dispositivo sarà lanciato in estate (quindi tra il 21 giugno e il 23 settembre). Il prezzo del nuovo modello non è ancora trapelato: tuttavia sappiamo che Nothing Phone (2) sarà più premium rispetto al primo capitolo. Quest'ultimo è arrivato in Italia a partire da 499,9€: speriamo solo che il rincaro non sarà eccessivo.

