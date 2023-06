Nothing Phone (2): primi screenshot della Nothing OS 2.0

Fra le novità che esordiranno al lancio di Nothing Phone (2) troveremo anche la Nothing OS 2.0, la nuova versione della UI che la compagnia ha lanciato sui suoi smartphone. Sappiamo che il nuovo modello avrà caratteristiche più pregiate, e la speranza è che Nothing abbia realizzato un software all'altezza. Anche perché successivamente al debutto del Phone (1) diverse figure chiave sono passate da OnePlus a Nothing, comprese personalità di rilievo nel settore dello sviluppo software. E mentre ci avviciniamo alla presentazione di Phone (2), la stessa dirigenza ha pubblicato i primi screenshot del nuovo firmware.

Nothing Phone (2) e Nothing OS 2.0: le prime immagini ci svelano alcune novità

La prima immagine è stata postata da Carl Pei in persona, la seconda da Bruno Viegas, una delle persone a capo dello sviluppo software di Nothing. E anche se non viene detto in maniera esplicita, c'è un dettaglio che ci fa capire quasi per certo che queste immagini provengano dalla Nothing OS 2.0. Mi riferisco alla spaziatura della barra di stato in alto, quella che contiene orario, batteria, ecc.: rispetto a Phone (1), che ricordiamo ha uno schermo punch-hole con foro laterale, qua l'orario è spostato più sulla sinistra, e questo significa che invece Phone (2) avrà un display punch-hole centrale.

Come dichiarato da Mladen M. Hoyss, Software Creative Director di Nothing, con la Nothing OS 2.0 ci sarà una “ripartenza quasi da zero” sotto il profilo estetico, grazie alla maggiore forza lavoro. Da queste immagini, quello che traspare è innanzitutto l'utilizzo di un icon pack minimale, principalmente bianco e nero. Il motivo potrebbe avercelo suggerito proprio Hoyss: quando scorri molte UI “fondamentalmente stai scorrendo i loghi delle aziende“, mentre in una UI B&W questo fattore ne esce depotenziato. Secondo Hoyss, la schermata home dovrebbe contenere “ciò che è personale per l'utente” in termini di interessi e informazioni, il tutto direttamente “a colpo d'occhio“.

È sempre più vicina la data di presentazione di Nothing Phone (2) e quindi della Nothing OS 2.0, che ovviamente arriverà anche su Phone (1). Nel caso di Phone (2), Nothing ha scelto di realizzare uno smartphone di fascia alta, con specifiche più performanti ma anche prezzi più alti.

