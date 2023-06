Nothing OS 2.0 in arrivo con grandi novità: come cambierà il software di Phone (2)

È ormai diverso tempo che si parla di Nothing Phone (2) e abbiamo raccolto un buon numero di conferme ed indiscrezioni. Tuttavia fino a questo momento le anticipazioni si sono “limitate” al design e alle specifiche tecniche del dispositivo. Ma quali saranno i cambiamenti lato software? Ce lo svela un'intervista con Mladen M. Hoyss (Software Creative Director di Nothing): ecco cosa possiamo aspettarci da Nothing OS 2.0, prossima versione dell'interfaccia del brand.

Nothing OS 2.0: l'azienda parla delle novità per Phone (2)

Nothing OS 1.5

Il responsabile di Nothing ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di XDA per parlare delle novità in arrivo lato software. Nothing OS 2.0 incarnerà l'estetica funzionale tipica dei dispositivi della compagnia di Carl Pei puntando sia sulla produttività che sull'intrattenimento dell'utente. Ciò si traduce in un'interfaccia ridisegnata e migliorata; inoltre si parla della home, con informazioni che lasciano presagire grandi novità.

Secondo Mladen M. Hoyss, allo stato attuale le schermate iniziali attuali sono, in soldoni, delle pagine piene di loghi delle aziende (le icone). Con Nothing OS 2.0 si punterà ad un'esperienza diversa: la schermata iniziale dovrebbe mostrare ciò che è personale per l'utente, in modo immediato.

Purtroppo il responsabile di Nothing preferisce non entrare nel dettaglio, accennando poi a miglioramenti a livello di sistema. Durante l'intervista, Hoyss riferisce che la nuova versione dell'UI di Nothing non può essere paragonata a nulla di quanto disponibile al momento.

Anche se non ci sono immagini né dettagli più precisi è impossibile non immaginare Nothing OS 2.0 con un design minimale; in fondo lo stesso Hoytt ha lavorato (con altri colleghi) al dispositivo Blloc Zero 18 e al launcher Ratio. In entrambi i casi si tratta di progetti caratterizzati da uno stile sobrio ed elegante, con un occhio di riguardo all'efficienza e alla produttività.

