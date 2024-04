Questo mini massaggiatore Xiaomi scioglie i muscoli e si porta comodamente in borsa

Dopo il lancio in Cina il nuovo massaggiatore compatto di Xiaomi arriva anche alle nostre latitudini grazie ai soliti store. Si tratta di un dispositivo pensato per gli atleti e per chi pratica sport, che aiuterà a sciogliere la muscolatura senza ingombrare troppo, ma ovviamente è aperto a tutti (anche per un massaggio rilassante). Xiaomi Mijia Mini Fascia Gun 2C la nuova pistola massaggiante compatta ma potente, che può essere portata facilmente in una borsetta ad arriva ad un prezzo che fa gola.

Xiaomi Mijia Mini Fascia Gun 2C è il massaggiatore compatto perfetto per relax e allenamento

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Mini Fascia Gun 2C è un massaggiatore portatile che pesa soltanto 350 grammi: il suo design compatto ma robusto consente di portarlo facilmente in giro senza ingombrare. Ottimo per chi pratica sport regolarmente e vuole rilassarsi e sciogliere i muscoli dopo un’intensa sessione di allenamento, senza dover ricorrere ai massaggiatori più grandi che occupano sicuramente uno spazio maggiore nella borsa della palestra. Il dispositivo è dotato di un motore da 58W che può raggiungere una velocità massima di 2.500 RPM, offrendo un massaggio fino a 6 millimetri di profondità; è alimentato da una batteria da 1.900 mAh che garantisce almeno 30 giorni di autonomia e non è neanche eccessivamente rumoroso, dato che può raggiungere un massimo di 40 dB. Facile da utilizzare, comodo, efficiente e dotato di tre testine intercambiabili: la soluzione perfetta per allenamento e relax.

Crediti: Xiaomi

La pistola massaggiante Xiaomi Mijia Mini Fascia Gun 2C è stata lanciata in Cina ma per fortuna è disponibile all’acquisto anche per noi occidentali grazie ad AliExpress. Il prezzo attuale è di 41€ con spedizione gratis: si tratta di un’offerta lampo in occasione della promo Glamorous Glow Fest di AliExpress. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le