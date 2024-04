Tech + bellezza su AliExpress: tante occasioni per la cura della persona, fino a -75%!

Con la nuova promozione di AliExpress il tech incontra la bellezza e la cura della persona: l’iniziativa Glamorous Glow Fest porta con sé una valanga di occasioni dedicate ai prodotti di queste categorie, con sconti fino al 75%. Andiamo a scoprire quali sono gli articoli più ghiotti, sia per Lei che per Lui!

AliExpress lancia la promo Glamorous Glow Fest, con tante occasioni per Lui & Lei, con un occhio alla cura della persona

Come sottolineato anche poco sopra, la promo Glamorous Glow Fest di AliExpress mette al centro bellezza e cura della persona: sono presenti tantissimi prodotti tech ma non solo. Gel e kit per la cura della unghie, smalti colorati per prepararsi all’estate e accessori da bagno si uniscono ad articoli in salta tech come massaggiatori per il collo, addome e muscoli in generale, lampade UV per le unghie, rasoi elettrici, bilance smart e quant’altro. Ecco una breve selezione con alcuni prodotti interessanti, ma ovviamente per una panoramica completa è bene dare un’occhiata alla pagina dedicata all’iniziativa! Ovviamente si tratta di articoli AliExpress Choice, quindi con spedizione gratis, consegna rapida e resi gratuiti (entro un determinato lasso di tempo).

