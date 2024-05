Come migliorare la fotocamera Samsung con Camera Assistant

Di tutte le funzionalità presenti nel software degli smartphone Samsung, una delle più apprezzate è senz’altro la suite Good Lock. Come vi ho spiegato nella guida dedicata, da qualche anno l’azienda sud-coreana ha deciso di snellire ma allo stesso tempo arricchire la sua One UI. Dopo essere stata molto criticata per la presenza di troppe funzionalità nella propria interfaccia, Samsung ha deciso di creare una modalità apposita in cui ritrovare molte delle funzioni che una volta erano sparse all’interno dei vari menu. In questo modo, chi preferisce un’esperienza snella non si perde fra elenchi e app, mentre chi vuole smanettare ha diversi modi per farlo, fra cui il modulo Camera Assistant, pensato per migliorare la fotocamera e la qualità di foto e video.

Samsung Good Lock: come migliorare e personalizzare la fotocamera con Camera Assistant

Introdotto nel 2022, il modulo Camera Assistant si occupa delle personalizzazioni che Good Lock offre per gli amanti della fotocamera. Qualora il vostro smartphone fosse compatibile, il primo passo da fare è quello di scaricare l’app Samsung Good Lock, dopodiché avviarla e scaricare Camera Assistant:

Scarica Samsung Camera Assistant

Ecco tutte le opzioni presenti e a cosa servono:

Collegamento zoom 2x con ritaglio: qualora non ci fosse un teleobiettivo 2x dedicato, aggiunge all’interfaccia della fotocamera il tasto 2x per eseguire uno zoom tramite un crop dello scatto col sensore fotografico principale

HDR automatico: realizza automaticamente foto e video in modalità HDR

Attenuazione foto (disattivata/media/alta): diminuisce la nitidezza per “ammorbidire” i dettagli nelle foto catturate

Commutazione automatica obiettivo: se attiva, il software sceglie quale obiettivo usare per scattare in base a illuminazione e distanza del soggetto; per esempio, se c’è poca luce potrebbe scegliere di scattare con uno zoom digitale anche usando uno zoom ottico

Correzione distorsione: corregge automaticamente le distorsioni che possono creare linee curve anziché quando si scatta con grandangolo e soprattutto ultra-grandangolo, disattivatelo se preferite foto in stile più fish-eye con l’ultra-grandangolare

Impostazioni di alta risoluzione Pixel adattivo: attiva il Pixel Binning, che migliora le foto con poca luminosità eseguendo più foto a bassa risoluzione per poi combinarle in una ad alta risoluzione Zoom digitale superiore: effettua un upscaling delle foto scattate con zoom digitale anziché ottico

Scatto rapido: aumenta la velocità di scatto (funziona solo quando si scatta a 12 MP)

Priorità messa a fuoco su velocità: se attiva, scatta solamente quando la messa a fuoco automatica è andata a buon fine

Registrazione video in modalità Fotografia: si avvia la registrazione video anche tenendo premuto il tasto Otturatore in modalità Fotografia

Opzioni multifoto timer: scegli quante foto scattare quando si attiva il timer per l’autoscatto (1/3/5/7 fotografie) e con quale intervallo (1/1.5/2/2.5/3 secondi)

Correzione adattatore DOF: in modalità Pro e Pro Video, corregge foto e video capovolti qualora si usassero accessori dedicati per la regolazione di profondità

Correzione lente anamorfica (disattivata/x1.33/x1.55): in modalità Video Pro, se si usano lenti anamorfiche esterne, applica automaticamente la decompressione

Monitoraggio audio: durante la registrazione dei video, potete ascolare l’audio in tempo reale tramite cuffie o speaker Bluetooth, HDMI o USB

Timeout fotocamera (1/2/5/10 minuti): dopo tot minuti di inattività, l’app Fotocamera si chiude per evitare che la batteria si consumi

Dimmera schermo durante registrazione (disattivata/dopo 1/2/5/10 minuti di inattività): una volta avviata la registrazione di un video, si può scegliere che il display si spenga dopo tot minuti per evitare che la batteria si consumi

Anteprima libera su schermi HDMI: quando si collega un monitor esterno HDMI, si può far sì che l’anteprima visualizzata sia priva di pulsanti a schermi

