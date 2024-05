Su WhatsApp arrivano i messaggi “pinnati”: adesso anche con anteprima

Aggiornamento 20/05: nell’ultima beta di WhatsApp per Android è arrivata una nuova funzionalità per i messaggi fissati in alto nelle conversazioni, ovvero la possibilità di visualizzare un’anteprima. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Meta ha pubblicato un nuovo aggiornamento di WhatsApp che include una funzione tanto cara agli utenti di Telegram. Grazie alla nuova versione anche sull’app di messaggistica istantanea più popolare d’Europa sarà possibile fissare in alto i messaggi, come avviene attualmente su tutte le versione di Telegram (sia PC che Web e Mobile).

Anche su WhatsApp si fissano in cima i messaggi, come su Telegram

Crediti: WhatsApp

Introdotti per la prima volta nella versione beta 2.23.3.17 di WhatsApp per Android, i messaggi fissati sono attualmente in fase di rollout su tutte le versioni della celebre app di messaggistica istantanea. I pinned messages sono stati resi celebri da Telegram e permettono di avere sempre in primo piano un determinato messaggio, funzione che sembra essere stata molto apprezzata da Meta che ha deciso di riproporla anche in WhatsApp.

Grazie ai messaggi fissati, sarà possibile avere sempre a disposizione un determinato messaggio ancorato in cima alla chat. Questa funzione può tornare molto utile quando abbiamo bisogno di ricordare delle informazioni importanti, oppure aver sempre davanti agli occhi una informazione importante come un codice d’accesso o un PIN.

Questa funzione è molto utile anche nei gruppi, per ricordare a tutti i partecipanti una determinata informazione, un indirizzo oppure un’immagine da visualizzare al più presto. Essendo la funzionalità attualmente in fase di rollout, potrebbe non essere disponibile da subito per tutti: se non la visualizzate ancora, quindi, potreste dover attendere ancora un po’.

Aggiornamento 22/03: anche i messaggi fissati multipli sono in rollout

if you like pinning a message, you’re going to love pinning three



📌 because you can now pin up to 3 messages in your chats — WhatsApp (@WhatsApp) March 21, 2024

Con un post su Twitter/X, WhatsApp ha annunciato l’inizio del rollout della funzionalità che consente di fissare in alto messaggi multipli nella conversazione. Gli utenti, infatti, possono adesso “pinnare” fino a 3 messaggi nelle chat, con un pratico slider che permette di scorrere fra quelli selezionati. Essendo la funzione in rollout, potrebbe non essere disponibile da subito: se non vedete attiva questa nuova funzionalità assicuratevi di aver installato tutti gli aggiornamenti e attendete ancora qualche giorno.

Aggiornamento 20/05: in beta arrivano le anteprime dei messaggi fissati

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.11.12 di WhatsApp per Android, Meta ha deciso di arricchire la funzionalità dei messaggi pinnati con una gradevole aggiunta. In questa nuova versione di test, infatti, gli utenti possono visualizzare una piccola anteprima del messaggio fissato in alto nella conversazione, che si traduce in una thumbnail nel caso in cui il messaggio contenesse anche una foto o un’immagine.

Al momento non sappiamo quando questa funzionalità verrà resa pubblica per tutti nelle versioni stabili dell’app di messaggistica istantanea, ma è lecito aspettarsi un rollout silenzioso nel corso delle prossime settimane.

