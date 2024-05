La stampante 3D Creality Ender-3 V3 SE è perfetta per i neofiti: oggi a meno di 150€

Il mondo della stampa 3D, soprattutto nei primi anni, si è dimostrato essere perlopiù inaccessibile per chi non aveva intenzione di spendere troppi soldi per un nuovo dispositivo. Per fortuna quei tempi sono orami andati ed oggi si può portare a casa una stampante 3D come Creality Ender-3 V3 SE ad un prezzo davvero eccezionale, spendendo addirittura meno di 150€!

Il fantastico mondo della stampa 3D diventa più accessibile con Creality Ender-3 V3 SE

Crediti: Creality

Creality Ender-3 V3 SE è una stampante 3D a filamenti compatta ed elegante, con un area di lavoro di 22 x 25 centimetri. Il particolare estrusore “Sprite” consente l’utilizzo di diversi materiali come il PLA, il PETG e il TPU, installabili tutti con un singolo tap. Il sensore di auto-livellamento, invece garantisce la miglior stampa possibile anche a chi non è abituato a manovrare ed impostare questa tipologia di dispositivi.

Con una velocità di stampa media di 180mm/s ed un’accelerazione fino a 2500mm/s, questa stampante offre anche un’ottima precisione di ±0.1mm. Grazie al display touch è possibile manovrare il dispositivo direttamente offline, trasferendo i file da stampare direttamente su una scheda microSD.

Creality Ender-3 V3 SE è disponibile al prezzo di 145.35€ grazie al codice sconto di TomTop che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

