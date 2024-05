Samsung, One UI 7.0 e Android 15: primi avvistamenti, quando partirà l’aggiornamento

Il rilascio di Android 14 è coinciso con quello della One UI 6.0 da parte di Samsung, poi seguito dalla One UI 6.1 e dalla prossima One UI 6.1.1, ma in rete si è iniziato a parlare anche di One UI 7.0 ergo di Android 15. Come ogni anno, la compagnia ha dato il via ai lavori per sviluppare la futura versione del software che troviamo sui suoi smartphone e tablet, di cui adesso abbiamo i primi avvistamenti.

Samsung al lavoro sul futuro aggiornamento One UI 7.0 basato su Android 15

Ogni volta che Google rilascia un nuovo major update, come nel caso di quello che conosceremo come Android 15, i principali produttori agiscono per avviare un programma di beta testing per saggiarne le sue novità e renderlo quanto più stabile possibile. Ed ecco che sui server di Samsung è stato avviato un firmware S928BXXU2BXE2 per la versione europea di Samsung Galaxy S24 Ultra, che ovviamente sarà uno dei primissimi modelli che si aggiorneranno.

Che si tratti dell’aggiornamento in questione lo si nota dalla fatto che l’attuale firmware per questo modello sia siglato come S928BXXU1AXCB: il passaggio dalla lettera “A” alla “B” coincide con la transizione fra le principali release della One UI. In realtà, lo sviluppo di quella che sarà la One UI 7.0 dovrebbe essere già partito da fine febbraio 2024, quando Google ha rilasciato la prima versione Developer Preview di Android 15, a cui è poi seguita la prima versione di Android 15 Beta.

I primi smartphone Samsung con Android 15 arriveranno comunque a inizio 2025, quasi certamente con la serie Galaxy S25, con l’aggiornamento che poi arriverà sui vari modelli compatibili e porterà con sé una novità molto richiesta.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le