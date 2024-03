Google lancia Android 15 Developer Preview 2: tutte le novità

Rispettando la serratissima tabella di marcia pubblicata nelle scorse settimane, Google lancia oggi la seconda Developer Preview di Android 15, ovvero una versione preliminare dedicata soltanto agli sviluppatori. Questo nuovo aggiornamento introduce diverse novità, tra cui l’archiviazione delle app nelle impostazioni e la possibilità di condividere l’audio con una nuova funzione.

La seconda anteprima di Android 15 è finalmente arrivata tra le mani degli sviluppatori

Android 15 Developer Preview 2 è disponibile da oggi per tutti i dispositivi Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7, 7 Pro, 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e 8 Pro. La lista dei cambiamenti annunciati da Google e scoperti dagli utenti sembra essere abbastanza folta, ed include anche una particolare funzionalità che consentirà agli utenti di condividere di inviare l’audio dello smartphone a più cuffie contemporaneamente (per esempio per ascoltare la musica insieme).

Testo più ampio nella Lockscreen

Archiviazione delle app integrata nelle Impostazioni

Nuova modalità HQ quando si utilizza lo smartphone come webcam

Design migliorato per le Impostazioni

Etichetta “Tutte le app” in Pixel Launcher

Audio Sharing per condividere l’audio verso più dispositivi

Per questa nuova Developer Preview 2 non è ancora disponibile l’aggiornamento OTA, quindi gli sviluppatori che vorranno testare le novità dovranno necessariamente utilizzare le factory image messe a disposizione da Google per effettuare l’aggiornamento.

