Redmi prende in giro il nuovo OnePlus Ace 3V (e c’entrano i nuovi Snapdragon)

Di recente la casa di Pete Lau ha presentato il nuovo modello della serie Ace, dispositivo che strizza l’occhio ai flagship killer con un comparto tecnico convincente. Tuttavia Redmi non ha apprezzato e in un teaser poster prende in giro il rivale OnePlus Ace 3V, invitando gli utenti cinesi ad attendere l’evento di lancio fissato per il prossimo mese.

OnePlus Ace 3V è il primo con un nuovo Snapdragon, ma Redmi farà meglio (secondo un teaser)

Crediti: Redmi

Il realtà dal punto di vista dello sfottò, Redmi è stata magistrale: non ha citato esplicitamente OnePlus Ace 3V ma si è limitata a pubblicare un teaser in cui sostiene che il numero 8 sia superiore al 7 (ovviamente, verrebbe da dire). Si fa poi rifermento al prossimo smartphone Redmi in arrivo ad aprile e al punteggio Antutu superiore a 1.700.000 punti. Il poster di Redmi si riferisce allo Snapdragon 7+ Gen 3 a bordo di OnePlus Ace 3V, mentre il nuovo smartphone della costola di Xiaomi avrà dalla sua lo Snapdragon 8s Gen 3 (visto di recente su CIVI 4 Pro). Secondo la compagnia, un chipset della serie 8 sarà sempre superiore ad uno della gamma 7 e quindi il prossimo dispositivo Redmi offrirà performance migliori rispetto ad Ace 3V.

Crediti: Redmi

I due SoC sono stati presentati da Qualcomm nei giorni scorsi, in due eventi separati: si tratta di soluzioni di fascia alta con caratteristiche simili a quelle dello Snapdragon 8 Gen 3, ultimo chipset high-end del produttore. Entrambi sono stati realizzati a 4 nm ed adottano un core principale Cortex X4 di ultima generazione.

Snapdragon 7+ Gen 3 – 4 nm TSMC | 1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520 | Adreno 732 | LPDDR5X | UFS 4.0

– 4 nm TSMC | 1 x X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520 | Adreno 732 | LPDDR5X | UFS 4.0 Snapdragon 8s Gen 3 – 4 nm TSMC | 1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520 | Adreno 735 | LPDDR5X UFS 4.0

Il nuovo OnePlus Ace 3V dovrebbe arrivare alle nostre latitudini come Nord 4 o Nord 5. In merito al prossimo smartphone del brand di Xiaomi, dovrebbe trattarsi di Redmi Note 13 Turbo, telefono già protagonista di varie indiscrezioni.

