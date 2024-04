Recensione Geekom Mini IT13: il più potente tra i Mini-PC Windows

Arriviamo probabilmente con un po’ di ritardo rispetto la data di uscita sul mercato cinese di questo modello, ma considerata la scheda tecnica faraonica a disposizione, diciamo che l’attesa questa volta è ben ricompenssata. Il nuovo Mini IT13 di Geekom è uno tra i mini-pc che più attendevo di provare nelle ultime settimane, e averlo ricevuto nella configurazione top con processore Intel Core i9 di tredicesima generazione, non può che avermi soddisfatto.

Ve lo dico subito: se vi aspettate di leggere la recensione di un dispositivo ultra economico, non siete nella pagina giusta perchè questo Geekom Mini IT13 punta, questa volta, tutto sulle prestazioni e su una fascia di utenza decisamente più esigente rispetto al solito, ma ve lo spiego nel dettaglio nelle prossime righe.

Recensione Geekom Mini IT13

Contenuto della confezione

Come al solito partiamo, innanzitutto, dalla dotazione presente nella confezione di vendita del Geekom Mini IT13, un Mini-PC di fascia alta che, però, non si distingue da quelli economici per confezione. All’interno, infatti, possiamo trovare:

Mini PC

Alimentatore elettrico 220V

Cavo HDMI

Un supporto e quattro viti per fissare il mini-PC dietro l’attacco VESA del monitor, se necessario

Una lettera di ringraziamento per l’acquisto

Design e Materiali

Esteticamente parlando il Geekom Mini IT13 mette in chiaro sin da subito le differenze rispetto alla concorrenza, ma soprattutto con i modelli più economici della stessa azienda, o di altri brand; è evidente la solidità del case che, pur essendo realizzato in plastica, è rinforzato internamente in alluminio in più parti, non a caso il Mini-PC è totalmente esente da scricchiolii o flessioni lungo il telaio, caratteristica molto comune invece nei modelli più economici. Certo, visto il prezzo, probabilmente alcuni avrebbero desiderato un telaio in altri materiali più pregiati, ma onestamente ho apprezzato il bilanciamento di Geekom che ha puntato tutto sulla qualità dei componenti hardware utilizzati all’interno.

Sul fronte dimensionale è abbastanza compatto, 117 x 112 x 49.2, seppur un po’ più alto rispetto la media dei Mini-PC, semplicemente perchè l’azienda ha inserito uno slot per un SSD da 2.5″ supplementare, leggermente più ingombrante rispetto alle classiche soluzioni NVMe. Rimane, inoltre, la possibilità di fissare il computer dietro i nostri monitor tramite la staffettina VESA inclusa in confezione, cosi da farlo scomparire completamente dalla nostra scrivania, qualora lo desiderassimo. Il peso è poco più alto del solito, 652 grammi.

Ciò che salta all’occhio quando guardate il dispositivo nelle varie angolazioni è sicuramente il lettore di schede SD, un’implementazione tanto banale quanto estremamente utile e, che io ricordi, anche alla sua prima apparizione su un Mini-PC, quantomeno tra quelli da me personalmente testati. Il lato positivo di questo lettore non è solo legato alla sua presenza, ma anche alle prestazioni dello stesso, estremamente veloce: raggiunge velocità in lettura fino a 180 MB/s, nettamente superiori rispetto la media che è pari a circa la metà, 80-90 MB/s.

In più non passano inosservate anche la quantità di porte di cui il Mini IT13 è dotato. Sul retro, infatti, c’è spazio per due porte USB4 con velocità di trasmissione fino a 40 Gbps, poi due porte HDMI 2.0 che, se abbinate alle due porte prima citate, consentono il collegamento simultaneo di massimo 4 schermi. Non manca, inoltre, una porta LAN da 2.5G, e due porte USB-A. Sul fronte, invece, insieme al tasto di accensione ci sono due porte USB-A ad alta velocità oltre che il connettore da 3.5mm per le cuffie.

Per quanto riguarda la praticità di smontaggio e di manutenzione del dispositivo, qualora desideraste pulire la ventola di raffreddamento, il coperchio superiore è solamente incastrato e facilmente rimovibile anche a mano, mentre per accedere al resto dell’hardware, è sufficiente svitare quattro viti sulla scocca inferiore per operare all’interno del Mini-PC.

Hardware e prestazioni

Il fiore all’occhiello di questo Geekom Mini IT13 è senza alcun dubbio la sua scheda tecnica: attenzione, però, alla variante che deciderete di acquistare. L’azienda cinese, infatti, di questo IT13 ha distribuito ufficialmente tre versioni: la più economica monta a bordo un Intel i5-13500H, 16GB di RAM e 512GB di SSD, quella intermedia possiede una CPU Intel Core i7-13620H, 32GB di memoria RAM e 1TB di SSD, mentre la più potente, che è quella in nostro possesso, arriva con Intel Core i9-13900H, 32GB di memoria RAM e ben 2TB di SSD. E’ bene notare, però, che in tutti i casi le memorie RAM sono sempre le stesse DDR4 a 3200MHz (e tutti garantiscono l’espansione della RAM fino a 64GB massimi), così come gli SSD sono di tipo M.2 2280 prodotti da Lexar.

E’ vero, il grande entusiasmo iniziale dovuto all’importante presenza di una bella CPU, è un po’ stato smorzato dalla tipologia di RAM adottate dall’azienda, non DDR5, una scelta discutibile soprattutto se considerate che ormai si possono trovare anche a bordo di Mini-PC di fascia decisamente più bassa e con hardware più “limitato” su altri fronti. Ad ogni modo, critiche a parte, ho messo sotto stress questo Mini-PC Windows con i miei soliti benchmark, ed ovviamente i risultati emersi sono in parte incoraggianti, ed in parte castrati, per cosi dire.

Seppur tecnicamente parlando il Geekom Mini IT13 abbia un potenziale pazzesco, per via delle dimensioni limitate, è inevitabile che le temperature tendano a salire e, di conseguenza, le prestazioni della CPU qui presente vengano in qualche modo limitate; parliamo di un TDP pari a 35W massimi, dunque è impossibile spremere la CPU effettivamente al massimo delle sue possibilità. Tralasciato questa digressione polemica, per certi versi, posso dirvi che le prestazioni complessive del Mini-PC di Geekom sono piuttosto stabili e soddisfacenti, su tutti i fronti in cui l’ho messo alla prova.

Sono rimasto piacevolmente sorpreso quando ho potuto gestire senza problemi una timeline piuttosto semplice di una delle mie recensioni su Premiere Pro 2024. Il video era registrato in Full HD a 10 bit, colorato e montato su tre livelli video e due tracce audio. Anche se durante l’esportazione si possono notare tempi leggermente più lunghi, il fatto che questo mini PC sia in grado di gestire l’elaborazione video di base è sicuramente un punto a suo favore. Ciò che gli fa perdere qualche punto è indubbiamente la scheda grafica, che rimane ancora l’ormai obsoleta Intel IRIS Xe, che fa un po’ da collo di bottiglia in un mini-pc che, nel complesso, è davvero completo sotto tutti i fronti.

Anche l’esperienza con i giochi, infatti, risulterà lievemente limitata proprio a causa della scheda grafica integrata: ho provato personalmente Assetto Corsa, ad esempio, ed è stato impossibile giocare ad un framerate superiore ai 45-50 fps con risoluzione solo FullHD e dettagli grafici, ovviamente, bassi. Insomma, ancora una volta ribadiamo il concetto che un Mini-PC per giocare, anche senza grosse pretese, non è in alcun modo il dispositivo adatto.

Oltretutto sia nei benchmark che nei giochi la ventola installata fatica a tenere fresco il Core i9 qui installato che, nei test più estremi, ha per poco sfiorato la soglia dei 96-97 gradi, cosi come la GPU che in picchi massimi ha raggiunto anche i 100 gradi. La ventola installata è piuttosto rumorosa durante l’utilizzo più intenso del dispositivo, ma nonostante ciò con fatica si riesce a tenere le temperature sotto controllo in questa tipologia di scenari. Esternamente, invece, il dispositivo non è più che tiepido.

Dal punto di vista software il Geekom Mini IT13 arriva con a bordo Windows 11 Pro già preinstallato che, una volta collegato ad internet, vi consente già dalla prima accensione di configurare tutto quanto e di scaricare, qualora lo voleste, tutti gli ultimi aggiornamenti rilasciati dal produttore. La cosa sorprendente è stata non trovare bloatware a bordo di qualsiasi genere, perciò avrete un PC perfettamente formattato e senza la necessità di smanettamenti vari per renderlo operativo.

Prezzo e Considerazioni

Geekom Mini IT13 è venduto ufficialmente su dall’azienda, nella configurazione più potente come quella mia, a 839 euro (ma su Amazon grazie a promozioni e sconti, come quello attivo in questo momento, potreste pagarlo qualcosa in più di 750 euro); le versioni meno potenti, ad ogni modo, sono acquistabili sul sito dell’azienda cinese ad un prezzo di partenza di 569 euro.

Tralasciato questo, va detto che il Mini IT13 rappresenta una soluzione efficace ed interessante per chi, ad esempio, vuole creare un NAS Domestico dall’hardware potente e stabile, oppure semplicemente per chi vuole affidabilità, e fluidità nei lavori da ufficio, dove un i5 ad esempio faticherebbe a farci lavorare comodi. Purtroppo, nel complesso, avremmo potuto aspettarci molto di più dall’hardware installato, ma un po’ di throttling termico tende a limitare lievemente le prestazioni massime del dispositivo.

