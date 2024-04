Samsung HP9: il nuovo 200 MP esordirà sul camera phone di un altro brand

A parte Sony, Samsung è l’unica azienda che ha le competenze tecniche per prodursi un componente hardware quale il sensore fotografico, che negli anni abbiamo conosciuto grazie alla sua divisione ISOCELL. Da qualche anno, l’azienda ha creato la nuova linea HP, nome che potrebbe indicare l’alta conta dei pixel: “HP” starebbe per “High Pixel”, essendo tutti sensori da 200 MP. Il prossimo dovrebbe chiamarsi Samsung HP9, ma il suo esordio non sarebbe previsto su uno smartphone della compagnia sud-coreana.

vivo X100 Ultra sarà il primo smartphone con l’inedito sensore Samsung HP9

Come afferma il leaker Digital Chat Station in uno dei suoi ultimi post su Weibo, il primo smartphone che monterebbe il Samsung S5KHP9 sarebbe vivo X100 Ultra. Finora la linea si compone di sensori come HPX, HP1, HP2 e HP3, a bordo di smartphone come Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 12T Pro, Redmi Note 13 Pro+, Motorola Edge 30 Ultra, Realme 11 Pro+ e Honor 90 Pro.

Con vivo X100 Ultra ci sarebbe però una differenza: anziché usarlo come sensore principale, vivo avrebbe scelto di usarlo per il teleobiettivo periscopiale. Potendo contare su una così alta conta dei pixel, sarebbe capace di offrire uno zoom ottico 4.3x e addirittura uno zoom digitale 200x.

Il prossimo top di gamma sarà “una fotocamera professionale che fa anche chiamate“, come affermata dalla stessa vivo, per un comparto che dovrebbe avere quattro sensori da 50+50+50+200 MP e una scheda tecnica di fascia altissima.

