OPPO A1s e A1i ufficiali: 256 GB di memoria a meno di 200€

Ci sono due nuovi smartphone nel catalogo di OPPO, e anche se sono prodotti tipicamente economici vantano feature di tutto rispetto. Sono OPPO A1s e A1i, nuovo duo della serie OPPO A che, pur essendo solitamente di fascia low-cost, arriva sul mercato con una chicca che farà gola a molti.

OPPO presenta i nuovi smartphone low-cost A1s e A1i: tutte le novità

Crediti: OPPO

OPPO A1s lo conosciamo già: è un rebrand di OPPO A2 5G, di cui ripropone la stessa estetica e scheda tecnica. Questo significa certificazione IP54, schermo IPS LCD da 6,72″ Full HD+ a 90 Hz con vetro protettivo Panda e sensore ID laterale, SoC MediaTek Dimensity 6020, memorie da 12 GB di RAM e 256/512 GB di ROM espandibile via microSD, batteria da 5.000 mAh con ricarica Super VOOC a 33W, speaker stereo, fotocamera da 50+2 MP con sensore di profondità, selfie camera da 8 MP, speaker stereo, dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS e USB-C 2.0.

OPPO A1i è anch’esso già noto, in quanto rebrand di OPPO A2X. Le specifiche comprendono certificazione IP54, schermo IPS LCD da 6,56″ HD+ a 90 Hz, sensore ID laterale,, SoC MediaTek Dimensity 6020, memorie da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di ROM espandibile via microSD, batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W, fotocamera da 13+2 MP con sensore di profondità, selfie camera da 5 MP, ingresso mini-jack, dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS e USB-C 2.0.

OPPO A1S è disponibile in Cina al prezzo di 1.199 CNY (155€) per la variante da 12/256 GB, salendo a 1.399 CNY (181€) per quella da 12/512 GB. Per quanto riguarda OPPO A1i, costa 1.099 CNY (142€) per la variante da 8/256 GB e 1.199 CNY (155€) per quella da 12/256 GB. In entrambi i casi, quindi, parliamo di smartphone molto economici pur vantando memorie interne da ben 256 GB, anche se difficilmente arriveranno alle nostre latitudini, specialmente a queste cifre.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le