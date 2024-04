Roidmi EVA torna in sconto: è il migliore a questo prezzo (con dock autopulente)!

Tra i tanti robot vacuum cleaner visti, c’è sempre una distanza tra i modelli di fascia più accessibile, ma con qualcosa in meno, e ovviamente quelli top gamma che però sono spesso troppo costosi. Ebbene Roidmi, uno dei partner più noti di Xiaomi, ha pensato di combinare queste esigenze con il robot lavapavimenti EVA, ora in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo top, considerando anche la spedizione gratuita dall’Europa.

Codice sconto Roidmi EVA: come risparmiare sul robot lavapavimenti in offerta

Il modello EVA, se guardiamo al suo design, è molto vicino a quello di modelli top della categoria, con però degli accenti che lo rendono originale e adatto ad ogni tipo di abitazione. Il nuovo robot Roidmi però ha anche dalla sua una super base di svuotamento, che permette di raccogliere oltre 60 giorni di residui liquidi. Infatti, abbiamo un serbatoio da 3.6L per caricare l’acqua utile ai mop utilizzati per il lavaggio del pavimento e uno da 4.8L per raccogliere l’acqua sporca.

La potenza di aspirazione della base è di 3.200 Pa, quindi anche abbastanza potente. Quanto invece all’autonomia del robot, abbiamo un modulo da 5.200 mAh, quello dei top gamma per intenderci, che permette di avere una gran durata. Roidmi EVA è anche molto intelligente, visto che permette di superare ostacoli fino a 20 mm rilevandoli e oltre a potersi aggiornare tramite update OTA, può mappare l’area di pulizia e riportarlo tramite app. In più, supporta gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Per poter acquistare il robot lavapavimenti Roidmi EVA ad un prezzo super, date un’occhiata alla nuova offerta con codice sconto di Geekbuying, con spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Il robottino scende a 519€: una cifra niente male (anche se non si tratta del minimo) per il perfetto alleato nelle pulizie di casa! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disabilitare AdBlock.

