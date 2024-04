Recensione Haylou S30: le migliori cuffie economiche adatte al gaming

Di cuffie qui su GizChina ne abbiamo provate tante nel corso degli anni, ma tutti questi prodotti hanno sempre avuto delle caratteristiche che li rendevano particolarmente adatti ad una categoria specifica di utenti: cuffie per sportivi, cuffie per utilizzo lavorativo, cuffie migliori per videogiocatori e via discorrendo.

Haylou, brand già noto tra le nostre pagine, ha da poco introdotto sul mercato le sue nuove S30, cuffie over ear da meno di 40 euro che vanno incontro le esigenze di diversi utenti: il loro design è adatto a chi nota il singolo dettaglio, ma il microfono esterno collegabile a seconda delle proprie necessità, è la svolta per videogiocatori.

Recensione Haylou S30

Design, materiali e comfort

Le cuffie Haylou S30 offrono una combinazione di funzionalità avanzate e design sobrio, ideale per chi cerca un’esperienza di ascolto premium senza rinunciare alla comodità e alla praticità. Disponibili in due varianti di colore, nero e bianco, queste cuffie si distinguono per la loro versatilità e il loro comfort.

Le Haylou S30, infatti, sono caratterizzate da un design over-ear che offre una vestibilità confortevole per lunghi periodi di utilizzo: il cuscinetto nella parte superiore, realizzato in ecopelle, rende comode le cuffie quando indossate e soprattutto sono confortevoli anche dopo qualche ora di utilizzo. Certo, la combinazione dei materiali utilizzati, qui come altrove, non le rende delle cuffie che consiglierei per attività sportiva, soprattutto se tendete a sudare molto, ma probabilmente questa è una mio deficit, me ne rendo conto.

La loro struttura permette una regolazione semplice e intuitiva, con padiglioni auricolari che possono essere piegati e ruotati per adattarsi alla forma della testa di chi li indossa: e, fidatevi, io ho una testa piuttosto grande e le ho trovate confortevoli anche se indossate per qualche ora, con l’arrivo del caldo estivo personalmente non prediligo le over-ear rispetto le in-ear, ma anche questa è una decisione del tutto personale e soggettiva.

Quel che è certo, però, è che le Haylou S30 sono realizzate con materiali di alta qualità, i cuscinetti auricolari sono morbidi e aderiscono perfettamente all’interno dell’orecchio, così da avere un buon isolamento acustico, a prescindere dalla cancellazione del rumore presente.

A livello di tasti e ingressi presenti, sul padiglione auricolare sinistro c’è il tasto per effettuare lo switch tra le varie modalità di cancellazione del rumore compatibili, il tasto per la regolazione del volume che è singolo, e quello per l’accensione e lo spegnimento delle cuffie. Questi ultimi due tasti svolgono molteplici funzioni a seconda della tipologia di tocco che effettuiamo: quello del volume, ad esempio, aumenta il volume con una pressione breve e lo diminuisce con una prolungata, mentre quello di accensione e spegnimento consente con una breve pressione di mettere play/pausa, con una doppia pressione passa alla traccia successiva e con tre pressioni si passa a quella precedente. Accanto al piccolo led di stato, inoltre, sono presenti, poi, due ingressi da di tipo AUX, apparentemente simili, ma uno è da 3.5mm e l’altro da 2.5mm.

Il primo serve ad utilizzare le cuffie via cavo qualora non volessimo sfruttare il Bluetooth, ed il secondo (riconoscibile tramite la presenza di una freccia oltre che dal diametro ridotto), serve per il collegamento dell’accessorio microfono di cui vi dirò di più a breve. In bella mostra, poi, c’è il connettore USB-C per la ricarica della batteria. Tutti i cavetti utili per queste cuffie li trovate inclusi nella confezione di vendita.

Una piccola chicca che era passata completamente inosservata e, vi sarò sincero, ho scoperto totalmente a caso, è la superficie a sfioramento presente nel padiglione auricolare destro: poggiando il dito e tenendolo premuto, il suono nelle cuffie verrà disattivato e verrà attivata la modalità trasparenza, mentre con un doppio tocco si avvia la modalità di amplificazione dei bassi, e con triplo tocco la modalità di gioco con latenza ridotta.

Connettività e app su smartphone

Inutile specificare che le cuffie in questione sono compatibili con Bluetooth 5.4 e possiedono una latenza estremamente ridotta per la fascia di prezzo, pari a 0.06s. Incipit a parte, la prima volta che si accendono le Haylou S30, queste entrano automaticamente in modalità di accoppiamento e compaiono nella lista dei dispositivi disponibili sullo smartphone o sul PC che stiamo utilizzandoper accoppiarle, senza troppi smanettamenti o combinazioni di tasti.

E’ bene che sappiate, poi, che le Haylou S30 supportano anche due sorgenti audio contemporaneamente ma, come ovvio che sia, non mischieranno due segnali audio ma effettuaranno uno switch nel caso, ad esempio, dovessimo ricevere una chiamata sullo smartphone mentre le abbiamo collegate al PC per lavorare.

Il pairing con il secondo dispositivo è altrettanto facile: bisogna semplicemente spegnere le cuffie, riaccenderle, e tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per entrare in modalità di accoppiamento, e abbinarle al nuovo dispositivo secondario.

Se utilizzate solo sullo smartphone, avremo a disposizione anche l’applicazione dedicata, Haylou Sound, disponibile sia su iOS che su Android. Una volta scaricata ed installata, l’app riconosce automaticamente le cuffie collegate allo smartphone, e ci propone da subito eventuali aggiornamenti firwmare disponibili, come nel mio caso.

Una volta effettuato l’aggiornamento, l’applicazione è piuttosto essenziale: oltre a scegliere tra le varie modalità di cancellazione del rumore, o attivare la modalità gioco, è possibile scegliere il preset di equalizzazione adatto ai nostri gusti musicali, senza possibilità di creare un preset personalizzato. È tutto piuttosto minimal, come vi avevo anticipato, ma per la fascia di prezzo in cui ci troviamo è più che sufficiente.

Qualità audio e microfono

Le Haylou S30 sono dotate di driver dinamici da 40mm, capaci di offrire un suono ricco e coerente con la fascia di prezzo a cui appartengono. Sebbene non siano destinate agli audiofili, ma d’altronde per meno di 40 euro sarebbe stato da sciocchi pensarlo, le S30 di Haylou sono eccezionali per utenti “tradizionali” nell’utilizzo quotidiano.

Quello che posso dirvi, senza timor di smentita, è che Haylou si è concentrata particolarmente sull’enfatizzazione delle frequenze basse in questo modello, rendendolo particolarmente adatto agli utenti che amano un sound più rotondo e con meno predominanza delle frequenze medio-alte. Se, a questo, aggiungete anche la possibilità di enfatizzare ulteriormente i bassi con un semplice doppio tocco sulla zona sensibile al tocco sul padiglione destro, allora il gioco si fa ancora più intrigante.

Tuttavia, va notato che l’effetto ottenuto, chiamato sia Bass Boost che Spatial Audio, si avvicina più al primo che al secondo: non si tratta assolutamente di un audio spaziale, la cui piena definizione viene rispecchiata solamente dalle AirPods Pro e pochi altri modelli, ma di fascia nettamente superiore a questa. Per cercare di equalizzare al meglio le cuffie, tuttavia, potete sfruttare l’applicazione sullo smartphone, ma non essendoci un equalizzatore personalizzato, rimane un po’ limitato. Sul Mac con un software di equalizzaizone dedicato, invece, mi sono divertito un po’ di più ed in effetti il potenziale delle cuffie è molto alto in relazione al prezzo.

La caratteristica differenziante di questo prodotto, poi, è il microfono esterno collegabile all’occorrenza, ma indicato principalmente per i videogiocatori, a cui questo prodotto cerca di strizzare l’occhio. Nonostante sia presente un micrfono integrato nelle cuffie, questo accessorio opzionale migliora ulteriormente la qualità audio ed offre maggiore privacy, in quanto isola maggiormente i rumori ambientali. All’interno della video recensione di queste cuffie trovate anche un esempio della registrazione audio ricavata da questi microfoni: personalmente la ritengo solo sufficiente e nulla di più, onestamente visto il sistema intelligente pensato da Haylou, mi sarei aspettato sicuramente una qualità maggiore.

Autonomia

Le Haylou S30, con la loro batteria da 600mAh, promettono fino a 80 ore senza cancellazione del rumore e fino a 50 ore con la cancellazione del rumore attiva, ma realisticamente parlando vi direi di valutare circa 10 ore in meno per ottenere l’autonomia “reale”. Ad ogni modo, rispetto le S35, che io personalmente ho provato circa un anno fa, questo rappresenta un miglioramento significativo, dove con la stessa batteria la durata massima che riuscii ad ottenere nei miei test non andò oltre le 40 ore. I tempi di ricarica con un alimentatore da 20W, tipico per smartphone, sono pari a circa due ore e mezza al massimo.

Prezzo e considerazioni

Le cuffie Haylou S30, disponibili sul sito ufficiale dell’azienda e su Aliexpress a meno di 30 euro, rappresentano un vero affare considerando la qualità che offrono. Queste cuffie over-ear si distinguono su molti fronti, dalla costruzione solida all’uso di materiali di alta qualità e finiture curate, fino alla qualità audio superiore alla media.

Se proprio dovessi esprimere una critica nei loro confronti, vi parlerei certamente dell’equalizzazione un po’ limitata e che, con qualche accorgimento in più, sarebbe stato possibile migliorare. Peccato poi per il microfono esterno, la cui qualità massima, purtroppo è al di sotto delle aspettative. Ad ogni modo, per il prezzo a cui sono vendute, è un acquisto consigliabile al 101% per qualsiasi tipologia di utente, senza troppi giri di parole.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le