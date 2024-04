Recensione IMOU Cell Go: la video sorveglianza in 2K completamente Wireless

Chi è un lettore abituale del nostro portale, e delle mie recensioni, ricorderà sicuramente della mia passione per il tema della video sorveglianza, un argomento che negli anni ha fatto registrare grossi progressi evolutivi, rendendo di fatto la tematica sempre più accessibile a tutti. Se un tempo, infatti, avere un sistema di video sorveglianza era un privilegio per pochi, visti gli alti costi e la difficoltà di installazione, oggi con le telecamere smart è tutto più facile.

Uno tra i miei produttori preferiti, in questo ambito, è IMOU: l’azienda cinese negli ultimi anni è cresciuta a dismisura, e noi abbiamo assistito personalmente a questa crescita con le recensioni di tantissimi dei loro prodotti, molti di questi rimasti in pianta stabile, a rotazione, proprio in casa mia. Protagonista di oggi è la IMOU Cell Go, una videocamera di sorveglianza completamente senza fili che porta l’asticella sempre più in alto, ed il prezzo sempre più alla portata di tutti.

Recensione IMOU Cell Go

Contenuto della confezione

Il contenuto della confezione di vendita, in realtà, questa volta è un po’ più risicato del solito ma in fin dei conti contiene tutto il necessario. Nella piccola confezione, infatti, troviamo:

IMOU Cell Go

Manuali di istruzioni e garanzia

Supporti per i vari tipi di fissaggio (a muro da forare oppure da poggiare su qualche superficie)

Cavo Micro-USB per la ricarica della batteria

Design e Materiali

La caratteristica differenziante, che emerge sin da subito una volta tirata fuori dalla confezione di vendita, è senza dubbio il design ed il form factor. Non si tratta della solita videocamera, non a caso la sua forma è più paragonabile ad un ovale schiacciato dalle dimensioni anche piuttosto contenute, soli 88 x 63 x 41mm, ed un peso di 210 grammi.

La colorazione in cui è acquistabile la telecamera è solo una, bianca, ma in prossimità della lente si trova un ovale nero che ospita i sensori infrarossi, la lente stessa e un piccolo LED di stato che indica il funzionamento e lo stato di connessione alla rete, oltre al microfono primario da cui la camera registra l’audio.

Sul retro è stato inserito lo speaker da cui viene riprodotto l’audio in caso di trasmissione bidirezionale tramite l’app su smartphone o addirittura un suono di allarme a ben 90dB in caso di rilevamento di umani indesiderati. Sempre sul retro, poi, c’è l’inserto filettato che consente di collegare la telecamera ai vari supporti forniti in confezione per il montaggio, e la porta Micro-USB per la ricarica, ben protetta dalle intemperie con uno sportellino in gomma.

Già che ci siamo, toccato l’argomento delle intemperie, posso dirvi che questa IMOU Cell Go è perfettamente compatibile con l’utilizzo in esterna, dal momento che è certificata IP65. Sulla parte inferiore, infine, ci sono due tasti, uno per l’accensione del dispositivo e l’altro che consente di abilitare la modalità VLOG, che trasforma la videocamera quasi in una action camera per fare delle riprese manualmente in qualsiasi contesto.

Per quanto riguarda i materiali di costruzione, come al solito, mi va di fare un plauso particolare ad IMOU: è vero, si tratta sempre di plastica in tutti i modelli realizzati dall’azienda, ma questo di oggi, pur essendo relativamente economico, perchè costa all’incirca 50 euro, mi ha stupito per l’assemblaggio eccellente e per la robustezza in sè, che conferma la grande attenzione al dettaglio di IMOU.

Le temperature di utilizzo certificate dall’azienda variano da -20°C a +50°C, dati rilevanti da considerare, specialmente se la telecamera è esposta direttamente al sole; questi valori, di tutto rispetto, non sono ad ogni modo i più alti in questa fascia di mercato, perciò valutate con attenzione questo dettaglio a seconda del posto in cui intendete installare la telecamera.

Configurazione e App su smartphone

Il processo di configurazione delle videocamere di sorveglianza IMOU è praticamente identico su ogni modello; dopo aver effettuato il download dell’app IMOU Life, disponibile su Android, iOS e PC Windows, sarà sufficiente creare un account (nel caso non ne aveste già uno), e scansionare il QR Code presente sulla telecamera. Dopo di che, l’intera procedura è completamente guidata: servirà collegarsi alla rete Wi-Fi domestica e poi completare l’installazione dando un nome alla telecamera e personalizzando il tutto a nostro piacimento. Attenzione ad un dettaglio: la videocamera di IMOU supporta solamente reti 2.4GHz, perciò se la vostra rete Wi-Fi non dovesse esserlo, sarà necessario adeguare le impostazioni tramite il Router in vostro possesso altrimenti la videocamera non riuscirà a collegarsi ad internet.

L’applicazione che vi permette di interagire con la IMOU Cell Go, come già detto anche in passato, è una tra le più complete mai provate in questo ambito, e non mi stupisce affatto che IMOU, non a caso, sia tra i produttori maggiormente in crescita nel settore. Le funzionalità disponibili sono costantemente in crescita e in aggiornamento, ma soprattutto variano da modello a modello, a seconda dell’hardware a disposizione.

In questo caso, grazie all’implementazione dell’AI, abbiamo un riconoscimento degli umani accurato al 99%, con il tracciamento delle persone e la creazione, eventualmente, di allarmi a seconda degli scenari di utilizzo; tale funzionalità negli anni ha subito dei forti miglioramenti, ed in questo modello non ho notato imprecisioni di alcun tipo, soprattutto con la presenza di animali. A tal proposito nelle impostazioni è possibile scegliere se distinguere il movimento umano da quello “generico”, così da ridurre al minimo gli avvisi ed eventuali notifiche attive direttamente sullo smartphone.

La telecamera, inoltre, può essere utilizzata senza la rete Wi-Fi sempre attiva; naturalmente questo consente di registrare tutto sulla memoria locale della IMOU Cell Go, ed eventualmente trasferire i filmati sullo smartphone utilizzando l’hotspot della telecamera, un po’ come funziona già con le GoPro, i droni e via discorrendo. Se utilizzata senza rete Wi-Fi, ovviamente, non potrete in alcun modo interagire da remoto con la camera.

Caratteristiche hardware e qualità dell’immagine

Ma veniamo alla parte più interessante, la qualità delle immagini registrate e soprattutto l’hardware montato a bordo: il sensore che qui troviamo installato è da 3MP in grado di registrare video fino a 2K (ma eventualmente potete decidere anche di registrare in FullHD o HD se volete risparmiare spazio), con un angolo di visuale decisamente ampio, fino a 120° in diagonale. La visione notturna con infrarossi copre fino a 7 metri di distanza, e la qualità è tra le migliori mai provate a bordo di una videocamera di sorveglianza di questa fascia di prezzo.

Non manca la possibilità di registrare video utilizzando i codec h.264 o h.265, cosi da lasciare a noi la possibilità di scegliere quello più adatto alle nostre esigenze. Anche la qualità dei video registrati è notevolmente alta, sia di giorno che di notte, con un framerate stabile sui 15 fps.

La presenza di un microfono per la registrazione dell’audio e di uno speaker per la riproduzione della voce inviata dall’applicazione dello smartphone ci consente, come già visto nei modelli più economici dell’azienda, di sfruttare la comunicazione bidirezionale. Inoltre, la telecamera è in grado di emettere il suono di una sirena fino a 90dB in caso di allarmi configurati: ad essere onesto, mi sarei aspettato una potenza della sirena lievemente superiore, visto che a più di 5-6 metri diventa già impercettibile.

Come già anticipato nel titolo, inoltre, la IMOU Cell Go è completamente wireless su tutti i fronti, anche su quello dell’autonomia: a bordo, infatti, è presente un’unità da 5000 mAh che, a seconda delle modalità di registrazione e di rilevamento dei movimenti, può garantire un’autonomia che varia da circa 90 fino a 120 giorni reali, nei casi migliori. Quando la batteria scenderà prima al 20%, e poi al 10% come ultimo avviso, riceverete una notifica sullo smartphone, per provvedere alla ricarica.

Se installate la telecamera all’esterno e non volete avere la preoccupazione di ricaricare la batteria, IMOU offre un bundle con anche un piccolo pannello solare compatibile con la videocamera, che in questo modo non avrà necessità di essere ricaricata manualmente.

Registrazioni e piano cloud



Per quanto riguarda il salvataggio delle registrazioni, la telecamera dispone di una memoria interna da 4GB di tipo eMMc, che probabilmente non rappresenta una soluzione super efficace, soprattutto se si intende registrare in modo continuativo con la videocamera. Non è un caso che durante la fase di configurazione su smartphone ci viene richiesto che tipo di registrazioni vogliamo archiviare, a scelta tra video lunghi con intervalli di rilevamento brevi, video più brevi e intervalli maggiori, registrazione continua e molto altro ancora.

La scelta che sta proseguendo IMOU da tempo, ormai, è la vendita dei piani di abbonamento mensili o annuali per la videosorveglianza, con pacchetti diversi per ogni esigenza. In regalo con la videocamera c’è un anno di piano Starter valido per 1 solo dispositivo, che in pratica vi consente di salvare in cloud eventi per 24 ore, con clip di massimo 8 secondi.

Prezzo e considerazioni

Come già anticipato nel corso della recensione, IMOU Cell Go è ufficialmente venduta su Amazon a 49,99€ nella versione senza pannello fotovoltaico, che invece costa soli 20 euro in più. Per questa cifra, onestamente, è difficile riuscire a trovare di meglio, soprattutto tenendo in considerazione l’affidabilità di un brand come IMOU che negli ultimi anni è riuscita a costruirsi una reputazione solida sotto tutti i fronti.

L’unico punto a sfavore, forse, è lo spazio di archiviazione locale, soli 4GB non espandibili, che potrebbero rappresentare un limite per chi intende registrare in modo continuativo; per il resto, acquisto consigliato al 100%.

