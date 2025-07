Dreame X50 Ultra Complete e L10s Ultra Gen 2 sono i campioni dei Prime Day, a partire da meno di 500€

Le migliori offerte di Dreame per i Prime Day di Amazon partono da meno di 500€: scopri i robot aspirapolvere premium Dreame X50 Ultra Complete e L10s Ultra Gen 2, due concentrati di tecnologia disponibili in promozione fino al 14 luglio. La cura dei pavimenti diventa smart e totalmente automatizzata, con un apporto dell’utente ridotto all’osso: pulizie complete a tutto tondo, all’insegna del relax!

Dreame X50 Ultra Complete e L10s Ultra Gen 2: scegli il tuo robot pulitore di ultima generazione e risparmia con le offerte Prime Day

Il robot aspirapolvere Dreame X50 Ultra Complete ridefinisce la categoria con una libertà di movimento senza precedenti grazie al primo sistema ProLeap del settore. Questo consente al dispositivo di superare soglie ed ostacoli fino a 6 cm di altezza, assorbendo gli urti: in questo modo il robottino è in grado di raggiungere spazi prima preclusi, grazie ad un sistema con gambe retraibili testate per sostenere fino a 30.000 cicli di utilizzo.

Questa nuova mobilità è supportata dal sistema di mappatura intelligente a 360° grazie al sensore DToF retrattile. La tecnologia a luce strutturata 3D e l’aziende dell’AI permettono di identificare fino a 200 tipi di oggetti con estrema precisione. Dreame X50 Ultra Complete è in grado di creare un mappa 3D dettagliata in modo da evitare efficacemente i piccoli ostacoli ed avvicinarsi in modo sicuro a quelli di maggiori dimensioni.

Le luci a LED integrate illuminano il percorso in condizioni di scarsa luminosità, facilitando ulteriormente la navigazione. Le caratteristiche premium non finiscono qui: il robot X50 UC di Dreame è dotato di una potenza di aspirazione di ben 20.000 PA mentre le spazzole antigrovigli riescono a districare con facilità peli e capelli.

La tecnologia SideReach permette di raggiungere anche gli angoli e gli spazi ristretti (le setole antigroviglio catturano lo sporco spingendolo verso il centro del robottino) mentre il sistema MopExtend raggiunge i punti più difficili grazie ad un mocio estensibile verso l’esterno del corpo.

Per concludere in grande stile, la base di ricarica contiene due lampade UV per sterilizzare sia i moci che il contenitore dello sporco. Non mancano l’autosvuotamento del robot ed il lavaggio reattivo dei moci con acqua calda, seguito dalla fase di asciugatura con aria calda.

Dreame X50 Ultra Complete è in sconto a 1.099€ su Amazon (nelle versioni Black e White): un’occasione imperdibile per risparmiare sul meglio della tecnologia del brand, ma solo fino al 14 luglio.

Tra le offerte dedicate al Prime Day c’è anche Dreame L10s Ultra Gen 2: il robot aspirapolvere e lavapavimenti porta funzionalità premium e d’avanguardia nella fascia di prezzo sotto i 500€.

Il dispositivo offre una potenza di aspirazione da 10.000 PA, in grado di rimuovere efficacemente anche i residui più sottili; la spazzola TriCut districa istantaneamente i grovigli di peli e capelli mentre le varie modalità di pulizia lo rendono ideale anche per tappeti e moquette.

Il sollevamento dei moci di 10,5 mm evita di bagnare o inumidire i tessuti mentre il sistema di aspirazione ad alta potenza offre una pulizia intensiva di queste superfici particolarmente sensibili.

La stazione di ricarica e svuotamento rende la cura dei pavimenti completamente automatica: il robot si pulisce da solo e si rifornisce di acqua pulita, i moci vengono lavati con acqua calda ed asciugati con aria calda (in modo da prevenire muffe e cattivi odori) e c’è perfino uno spazio per l’aggiunta automatica del detergente. In questo modo il dispositivo è subito pronto per una nuova sessione di pulizia, senza la necessità di un intervento manuale.

Con le offerte Prime Day, Dreame L10s Ultra Gen 2 scende a soli 449€ su Amazon: le funzionalità da top di gamma ad un prezzo più accessibile, con tutti i vantaggi della spedizione Prime!

DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l'ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000... 1.199,00€ 1.099,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l'ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000... 1.499,00€ 1.099,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di... 499,00€ 449,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/07/2025 17:13

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.