Giardino sempre perfetto con i robot tagliaerba Redkey: oltre il 20% di sconto per il Prime Day 2025

Sognate di avere l’erba più verde di quella del vicino? Con gli sconti di Amazon Prime Day 2025 ogni desiderio si trasforma nella realtà più economica di sempre! In occasione del grande evento di luglio, infatti, Redkey offre grandi sconti sui suoi tagliaerba in grado di coprire superfici fino a 1.000 mq per avere un prato perfetto e far invidia a tutto il vicinato.

Redkey MGC500 e MGC1000 in sconto per il Prime Day 2025

Crediti: RedKey

Redkey MGC500 è un robot tagliaerba che utilizza un sistema di navigazione C-ToF a livello decimetrico per coprire un’area massima di 800 mq, per rasare il prato secondo le impostazioni fornite dall’utente. Questo tagliaerba, infatti, permette di effettuare la manutenzione giornaliera, settimanale e mensile del proprio giardino in modalità del tutto automatica: basterà creare la mappa del giardino e il robot si occuperà di tutto.

Il dispositivo è in grado di superare pendenze del 45% e grazie alle gomme antiscivolo nessuno ostacolo può fermare la sua avanzata in giardino. Dotato di cavo perimetrale, inoltre, questo robot ottiene sempre un segnale stabile ed affidabile, in modo da potersi districare tra gli ostacoli dei terreni più complessi senza alcun tipo di problema.

In occasione del Prime Day 2025 su Amazon, Redkey MGC500 è disponibile al prezzo di 399€, invece di 498.99€.

Redkey MGC500 Robot Tagliaerba,Max. 800m²,Rilevamento Delle Rotture del Cavo,Pendenza di Salita 45%, Regola in Modo Intelligente l'altezza di... 498,99€ 399,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/07/2025 17:02

Se avete la necessità di coprire un’area più grande, invece, in vostro soccorso arriva l’offerta su Redkey MGC1000: questo robot tagliaerba, infatti, offre le medesime funzionalità del precedente modello, ma riuscendo a coprire un’area massima di 1.000 mq con un’inclinazione massima di 24° (45% di pendenza). Tramite l’app è possibile impostazione l’altezza del taglio dell’erba fra 3 e 7 centimetri, mentre il robot si adatterà automaticamente al terreno e alla densità della superficie.

Redkey MGC1000 è disponibile su Amazon per il Prime Day 2025 al prezzo di 469€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino.

Redkey MGC1000 Robot Tagliaerba, Rilevamento delle Rotture del Cavo, Angolo di Inclinazione Massimo di 24°, Piattaforma di Taglio Automatica Sollevabile, per... 594,99€ 469,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/07/2025 17:02

