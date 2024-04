Blackview Hero 10 pressoché ufficiale: è il pieghevole più economico al mondo

Aggiornamento 29/04: Blackview ci dà nuovi e conclusivi dettagli sul suo flip phone, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Di recente Nubia ha presentato lo smartphone pieghevole più economico del mondo, ossia il foldable a conchiglia Nubia Flip 5G (in dirittura d’arrivo anche in Italia). Tuttavia dietro l’angolo è appostato un rivale che si preannuncia parecchio insidioso: dopo la comparsa al MWC 2024, Blackview Hero 10 è ormai pronto al debutto e le ultime novità ci portano immagini, specifiche e periodo d’uscita.

Blackview Hero 10: svelato il periodo d’uscita dello smartphone pieghevole più economico del mondo

Crediti: Blackview

Proprio come Nubia Flip 5G, l’ultima “creatura” della casa cinese è un flip phone dotato di una struttura a conchiglia ed un display pieghevole. Per realizzarlo, Blackview ha adoperato una cerniera a goccia che impedisce la creazione di spazi quando lo si tiene chiuso dove si potrebbero infilare detriti e rovinare lo schermo; è garantita per 250.000 piegamenti e permette di tenerlo piegato fra 30° e 150°, feature utile per poggiarlo sulle superfici e usare la fotocamera senza treppiede.

Vista la sua natura economica ci sono dei compromessi in termini di specifiche, ma in fondo Blackview è specializzata proprio nel realizzare dispositivi abbordabili (sia classici che rugged). Blackview Hero 10 monta uno schermo AMOLED da 6,9″ con risoluzione Full HD+ (2.560 x 1.080 pixel), densità di 443 PPI, refresh rate a 60 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz e luminosità fino a 1.300 nits; fuori c’è un second display rotondo da 1,19″ per notifiche ed essere usato come viewfinder per la fotocamera.

Crediti: Blackview

A muovere il tutto troviamo il chipset Helio G99 di MediaTek a 6 nm, accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di ROM UFS 2.2; è presente la connettività 4G mentre la batteria è una 4.000 mAh con ricarica da 45W. C’è una doppia fotocamera da 108+8 MP con sensore Samsung HM6 e ultra-grandangolare, selfie camera da 32 MP, speaker stereo e Android 13 lato software con interfaccia DokeOS 4.0, il tutto in una scocca da 169,0 x 75,7 x 8,1 mm e 198 g.

Nelle due colorazioni Sakura Purple ed Eclipse Black, Blackview Hero 10 debutterà ufficialmente durante il mese di maggio, ma al momento manca ancora una data precisa. È stato mostrato al MWC 2024 con varie unità di prova disponibili presso lo stand dell’azienda, quindi sappiamo tutto in termini di specifiche, e anche il prezzo non è un mistero. Il primo pieghevole di Blackview sarà il più economico al mondo: costerà solo 399€, una cifra quasi irrisoria rispetto a quella necessaria per l’acquisto dei flip phone dei brand principali.

