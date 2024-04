Nubia Flip ufficiale: il primo flip phone ha una data di debutto

Aggiornamento 02/04: Nubia annuncia la data di lancio del suo flip phone, trovate i dettagli nell’articolo.

Giornata piena di annunci quella d’inizio MWC 2024, a cui adesso si aggiunge anche l’atteso Nubia Flip. È a tutti gli effetti il primissimo smartphone pieghevole del sub-brand ZTE, che di recente ha anch’esso debuttato nel settore con il suo primo ZTE Libero Flip. In entrambi i casi, abbiamo a che fare con un flip phone, cioè un pieghevole con form factor a conchiglia.

MWC 2024: annunciato ufficialmente il primo smartphone pieghevole Nubia Flip

Crediti: Nubia

Da chiuso, Nubia Flip misura 88 x 76 x 15,5 mm e presenta un second display con formato circolare contenuto all’interno della sezione che include il comparto fotografico da 50+2 MP con sensore di profondità. È un pannello OLED da 1,43″ (466 x 466 pixel) utile per vedere le notifiche e l’inquadratura della fotocamera, che accompagna quello interno, anch’esso OLED ma da 6,9″ Full HD+ (2.790 x 1.188 pixel), soluzione punch-hole in 21:9 che ingloba la selfie camera da 16 MP.

Da aperto misura 170 x 76 x 7,3 mm per 214 grammi, per una scocca che pesa 214 grammi, certificata IP42 e che dentro cela il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con 6 GB di RAM, 128 GB di ROM, batteria da 4.310 mAh con ricarica rapida a 33W, speaker stereo, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C e software Android 13.

Crediti: Nubia

Nubia Flip è a in tutto e per tutto il rebrand del succitato flip phone ZTE: dopo essere stato presentato al MWC 2024 assieme al pionieristico tablet Nubia Pad 3D, l’azienda annuncia che il 9 aprile sarà lanciato ufficialmente in Cina, e allora scopriremo quanto costerà e se verrà venduto anche in occidente.

