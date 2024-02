Nubia Pad 3D II debutta al MWC 2024: è il primo tablet 3D con 5G e AI

Nelle scorse ore il brand cinese ha confermato la presentazione del suo primo flip phone durante la fiera catalana ed ora arrivano altre novità importanti. Nubia Pad 3D II sarà tra i protagonisti del MWC 2024: a brevissimo avremo a che fare con il primo tablet 3D con connettività 5G e funzionalità AI.

Nubia Pad 3D II al MWC 2024: il nuovo tablet premium ha una data di presentazione

Il primo Nubia Pad 3D – Crediti: Nubia

Durante lo scorso MWC 2023, Nubia ha lanciato sul mercato il suo primo tablet Pad 3D, una soluzione molto particolare che permette di beneficiare di contenuti tridimensionali senza l’utilizzo degli occhialini. Ebbene quest’anno l’azienda asiatica lancerà Nubia Pad 3D II e il palcoscenico sarà nuovamente la fiera tech di Barcellona: la data di presentazione del tablet è fissata per il 26 febbraio, insieme a Nubia Flip.

Crediti: Nubia

Il teaser ufficiale svela fin da subito il design del dispositivo e anticipa sia la presenza della connettività 5G che quella di funzionalità legate all’AI. Purtroppo non ci sono dettagli tecnici, nemmeno sotto forma di leak. Il precedente Pad 3D è una soluzione da 12,4″ 2.5K a 120 Hz, dotata di una doppia fotocamera frontale (con riconoscimento degli occhi AI) in grado di creare un effetto 3D a occhio nudo. Inoltre sono presenti anche delle funzioni di conversione da 2D a 3D dei contenuti multimediali, in aggiunta ad una fotocamera principale 3D in grado di catturare immagini e video in formato tridimensionale.

