Nubia Pad 3D ufficiale: è il tablet 3D senza occhialini

Diciamocelo: la tecnologia 3D non è mai riuscita a convincere del tutto quasi nessuno, ma al MWC 2023 c'è ZTE che ci riprova con il nuovo Nubia Pad 3D. Qualcuno fra voi lettori si ricorderà sicuramente LG Optimus 3D e HTC EVO 3D, che nel 2011 provarono a sdoganare gli schermi tridimensionali nel mondo della telefonia, anche se a dire il vero non furono i primi, visto che già nel 2002 esisteva lo Sharp Mova SH251iS in grado di fare lo stesso. Il risultato non cambia, dato che la cosiddetta rivoluzione 3D non è mai avvenuta: se si escludono casi a sé stante come la saga di Avatar, è una delle tecnologie che si è rivelata più fallimentare nel mercato tecnologico.

Nubia Pad 3D al MWC 2023: ecco il tablet 3D di ZTE senza bisogno d'occhialini

Ciò nonostante, Nubia Pad 3D è stato presentato al MWC 2023 ed è il primo tablet con schermo 3D senza l'ausilio degli appositi occhialini, perlomeno nella scena più tipicamente mainstream. Anche in questo caso, infatti, il record va a un'altra compagnia di cui però probabilmente non avete mai sentito parlare: si chiama Leia Inc. e al CES 2021 lanciò il primo tablet del genere. Ed infatti, ZTE e Leia hanno collaborato assieme per la realizzazione di quello che è a tutti gli effetti anche il primissimo tablet marchiato Nubia, oltre che sostanzialmente un rebrand del Lume Pad 2.

La compagnia ha utilizzato la tecnologia di riconoscimento degli occhi AI che utilizza la doppia fotocamera frontale da 8 MP per creare un effetto 3D a occhio nudo per un ampio pannello IPS LCD da 12,4″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) in 16:10 a 120 Hz e con strato proprietario Leia 3D Lightfield. Per sfruttare questo schermo, il sistema mette in atto una conversione da 2D a 3D dei contenuti multimediali, oltre a integrare una serie di app e piattaforme Leia con contenuti ad hoc; a ciò si aggiunge anche la fotocamera 3D (due sensori da 16 MP) posteriore per catturare immagini che diano il meglio di sé in versione tridimensionale. A completare la dotazione c'è un SoC Snapdragon 888, 9.070 mAh di batteria con ricarica rapida 33W, 256 GB di memoria espandibile via microSD, quattro speaker stereo Dolby Atmos, USB-C 3.1 e Pogo Pin per collegare accessori esterni. Per il momento, però, non è dato sapere quando uscirà e a che prezzo sarà venduto.

