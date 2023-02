Il microfono Yuemi da Xiaomi Youpin è perfetto per lo smart working: oggi in sconto

L'era dello smart working ci ha messo difronte a problemi che probabilmente non sapevamo neanche di avere, come la necessità di far sentire bene la nostra voce durante le immancabili video-call che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Grazie al microfono Yuemi da Xiaomi YouPin è possibile ovviare a questo problema spendendo davvero poco.

Il Microfono USB di Xiaomi Yuemi è la scelta ideale per videochiamate e riunioni

Il microfono USB Xiaomi Yuemi è un dispositivo di registrazione compatibile con i PC Windows e macOS, oltre che con gli smartphone e i tablet Android. Grazie a questo microfono è possibile sfruttare tre diverse modalità di registrazione, con tanto di riduzione del rumore integrata.

Questo dispositivo permette di trasmettere la propria voce in modo chiaro durante le classiche call lavorative su Zoom, Skype e Teams, offrendo inoltre la possibilità di regolare il volume e di mutare immediatamente la propria voce tramite gli appositi tasti presenti sulla parte frontale.

Il microfono è dotato anche di uno stand regolabile che permette di scegliere la migliore angolazione per la cattura della propria voce, fornendo inoltre un ottimo supporto per tenere sempre a portata di mano il dispositivo.

Il microfono USB Xiaomi Yuemi è disponibile sul Banggood al prezzo promozionale di 28.39€ con una piccola aggiunta di 1.50€ per la spedizione dalla Cina.

