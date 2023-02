WhatsApp: adesso è possibile creare dei simpatici sticker direttamente dalla galleria dell’iPhone

WhatsApp si aggiorna su iPhone e introduce una nuova funzionalità che permette di creare dei simpatici stickers direttamente dalla galleria dello smartphone. Scopriamo insieme come in questo articolo!

Come creare sticker per WhatsApp dalle Foto di iPhone

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp per iPhone introduce la possibilità di generare degli stickers in modo semplice e veloce, utilizzando una immagine presente in galleria e senza passare per app secondarie. Tutto ciò di cui si ha bisogno è la più recente versione della nota app di messaggistica (la v.23.3.77) e iOS 16.

Esatto, la funzione non è disponibile per gli utenti in possesso di una versione del sistema operativo meno recente, proprio perché sfrutta un'API di iOS 16 che permette di separare il soggetto di un'immagine dallo sfondo attraverso la pressione prolungata e lo spostamento della selezione. Creare dei simpatici stickers WhatsApp da iPhone è molto semplice. Seguite questi passaggi.

Aprite l'app Foto e selezionate l'immagine che volete trasformare in un adesivo.

e selezionate l'immagine che volete trasformare in un adesivo. Premete a lungo sull'immagine per separare il soggetto dallo sfondo, cliccate poi sulla voce Copia.

sull'immagine per separare il soggetto dallo sfondo, cliccate poi sulla voce Copia. Ora andate su WhatsApp e aprite la chat con la persona alla quale vorreste inviare lo sticker. Incollatelo nella barra di testo e WhatsApp vi chiederà se volete convertire l'immagine in un adesivo .

. Una volta creato, troverete lo sticker nella raccolta di WhatsApp, pronto per essere condiviso in altre chat!

