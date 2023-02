Neovision Glass ufficiali: i primi occhiali smart AR di Nubia debuttano al MWC 2023

Il palcoscenico del Mobile World Congress è il più ambito in Europa quando si parla di novità tecnologiche. Dopo aver stupito tutti con il suo tablet 3D che funziona senza occhialini, ZTE ha presentato al pubblico anche i primi occhiali smart AR della compagnia: ecco i Nubia Neovision Glass, una soluzione nuova di zecca che unisce stile, comfort e funzionalità multimediali al top.

Nubia Neovision Glass: tutto sugli occhiali smart AR lanciati al MWC 2023 | Ufficiale

Come anticipato in apertura, per questo MWC 2023 ZTE ha deciso di sorprendere con alcune novità targate Nubia. Insieme al tablet Nubia Pad 3D hanno fatto capolino i Neovision Glass, i primi occhiali intelligenti della compagnia cinese.

Il nuovo dispositivo smart arriva con un look sportivo e lenti intercambiabili dotate di agganci magnetici; è possibile scegliere tra varie colorazioni differenti in modo da poter adattare il proprio stile all'occorrenza. Il peso è di soli 79 grammi.

All'interno delle stanghette troviamo gli speaker integrati, mentre le lenti ospitano due schermi micro OLED (con risoluzione 1920 x 1080 pixel, 3500 PPI e fino a 120″ HD) ed è presente la possibilità di utilizzare soluzioni graduate per la miopia. Si tratta poi dei primi occhiali AR con certificazioni TUV Rheinland e Hi-Res Audio.

Al momento ZTE non ha ancora annunciato prezzo e disponibilità dei nuovi Neovision Glass, limitandosi a mostrare al mondo i suoi occhiali AR. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il