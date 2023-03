Nubia Neovision Glass: quanto costano i primi occhiali smart AR del brand

Durante il MWC 2023 abbiamo assistito al debutto internazionale dei primi occhiali intelligenti di Nubia, un dispositivo decisamente interessante e ricco di spunti per il futuro del mondo tech. Ora la compagnia cinese ha lanciato i nuovi Nubia Neovision Glass anche in patria alzando finalmente il sipario su prezzo e disponibilità dei sui primi occhiali smart AR.

Quanto costano i Nubia Neovision Glass: ZTE svela il prezzo degli occhiali smart AR

Per quanto riguarda il prezzo dei Nubia Neovision Glass, ovviamente si fa riferimento al mercato cinese: gli occhiali smart sono stati lanciati insieme al flagship Nubia Z50 Ultra con disponibilità dal mese di aprile 2023, a circa 405€ al cambio attuale (ossia 2.999 yuan).

Purtroppo non è dato di sapere se questa novità arriverà anche in versione Global (nonostante la presentazione al MWC 2023, di cui siamo stati spettatori). Per quanto riguarda le caratteristiche dei primi occhiali smart AR di Nubia, si tratta di una soluzione dal design sportivo, con tanto di lenti intercambiabili.

Queste possono essere anche graduate (per problemi di miopia) oltre ad essere disponibili in varie colorazioni. I Nubia Neovision Glass hanno un peso di soli 79 grammi, sono equipaggiati con micro-OLED (3500 PPI) e offrono doppi speaker omnidirezionali (con una frequenza di campionamento di 44,1 kHz e profondità pari a 16 bit).

