Nubia Z50 Ultra ufficiale: è il full screen che tutti vorrebbero

Finalmente ci siamo: il percorso verso il full screen totale è completo con il lancio del nuovo Nubia Z50 Ultra. Tutto ebbe inizio nel 2015, quando Nubia meravigliò tutti tirando fuori dal cilindro quella serie Z9 che mostrò al mondo la tecnologia bezel-less, eliminando i bordi ai lati del display. Da allora, la compagnia ha ottimizzato sempre di più le cornici, anche con metodi poco ortodossi come i due display di Nubia X. Nel frattempo, la casa madre ZTE ha inaugurato la fotocamera sotto al display, utilizzata anche dal sub-brand Red Magic, ed era solo questione di tempo prima che anche Nubia facesse lo stesso.

Nubia presenta Z50 Ultra, il top di gamma finalmente senza cornici e notch

Design e display

Rispetto al modello base Z50, Nubia Z50 Ultra offre un più ampio pannello AMOLED da 6,8″ Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel) dotato di refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 960 Hz. È un pannello che tocca i 1.500 nits di luminosità massima, PWM Dimming a 1.440 Hz, accompagnato da un design squadrato a mattoncino con cornici molto sottili pari a 1,48 mm (1,68 mm per quella superiore); per l'occasione, Nubia ha aggiunto uno switch fisico con cui l'utente può mutare il telefono, avviare la fotocamera o impostare la modalità Gaming. La scocca è realizzata in vetro anti-riflesso, è disponibile nelle due colorazioni Black e Silver e c'è anche la particolare edizione Starry Night dedicata a Van Gogh.

Ma parliamo dell'elefante nella stanza: la selfie camera celata sotto allo schermo, basata su tecnologia Neovision UDC di quarta generazione e chip dedicato al display. ZTE e Nubia hanno lavorato per ottenere un risultato con sempre meno compromessi in termini di qualità fotografica e del display; per farlo, è stato utilizzato un sensore AI da 16 MP f/2.0 con dimensioni di 2,24 µm.

Specifiche tecniche

Come ogni top di gamma di ultima generazione, anche Nubia Z50 Ultra si basa sullo Snapdragon 8 Gen 2, realizzato a 4 nm da parte di Qualcomm. Ciò significa una CPU octa-core Kryo fino a 3,2 GHz, GPU Adreno 740, 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di spazio d'archiviazione UFS 4.0 non espandibile. Oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 80W (ma niente ricarica wireless), dentro c'è anche un impianto di dissipazione a camera di vapore con ampiezza di 4.212 mm². Lato connettività c'è il supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS a tripla frequenza, sensore IR ed NFC, e non mancano un motore di vibrazione X-Axis, speaker stereo e software MyOS 13 basato su Android 13.

Fotocamera

L'altra particolarità di Nubia Z50 Ultra è senza ombra di dubbio il comparto fotografico, dove troviamo tre sensori da 64+64+50 MP, compreso un ultra-grandangolare con FoV da 116° che funge anche da macro per scattare a 2 cm di distanza. Il sensore principale è il Sony IMX787 f/1.6 con OIS e ha una lente con lunghezza focale da 35 mm, una scelta atipica se si considera che tutti gli altri smartphone hanno una lente attorno ai 23 mm; questo significa un'inquadratura con zoom 1.4x, che secondo Nubia è ideale perché ricrea ciò che vede l'occhio umano. C'è poi un teleobiettivo periscopiale da 1/2″ con OIS e una lente da 85 mm, in questo caso con uno zoom ottico 3.7x anch'esso atipico e utilizzato da Nubia per restituire migliori risultati in modalità Ritratto; per finire, c'è un anello di flash LED e un sensore di spettro multi-canale per catturare meglio luci e colori.

Lato software, la tecnologia Lightning Capture 3.0 utilizza un algoritmo per calibrare la velocità dell'otturatore in base alla scena e aumentare la rapidità di scatto; l'algoritmo Super Resolution fa sì che le foto scattate col teleobiettivo godano di una nitidezza migliorata dal 30%, e non manca la possibilità di girare video 8K e in modalità Notturna.

Prezzo e disponibilità

Nubia Z50 Ultra è stato lanciato in esclusiva per la Cina al prezzo di partenza di 3.999 yuan (541€) per la variante da 8/256 GB, salendo a 4.299 yuan (581€) per il modello da 12/256 GB, a 4.699 yuan (635€) per la 12/512 GB per finire a 5.999 yuan (811€) per quella massima da 16 GB/1 TB.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il