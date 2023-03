OnePlus Ace 2V ufficiale con Dimensity 9000 ed un look rinnovato

Come avvenuto anche con la scorsa generazione, il secondo capitolo della gamma Ace torna sul mercato con un chipset MediaTek. Ma questa non è l'unica novità e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità di OnePlus Ace 2V, la nuova aggiunta alla famiglia!

OnePlus Ace 2V ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design di OnePlus Ace 2V si differenzia parecchio da quello del modello Ace 2: quest'ultimo è dotato di una fotocamera circolare che ricorda quella del maggiore OnePlus 11 mentre il nuovo dispositivo presenta uno stile diverso. La scocca posteriore ospita un doppio anello, il quale ospita i sensori fotografici; il tutto è affiancato da due flash LED a filo.

Per quanto riguarda la parte frontale, lo smartphone offre uno schermo OLED da 6,74″ di diagonale con risoluzione 1.5K (2772 x 1240 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco a 1450 nit e supporto HDR10+. La selfie camera è inserita in un punch hole centrale mentre i bordi del pannello risultano piatti.

Il frame perimetrale è leggermente squadrato, con i bordi arrotondati. È presente un Alert Slider (tipico di OnePlus) mentre il lettore d'impronte digitali è posizionato sotto lo schermo. Lo spessore è di circa 8,15 mm, per un peso di 191,5 grammi.

Come protezione frontale abbiamo un vetro Asahi Glass AGC DT-Star2 mentre la scocca posteriore è coperta da un Gorilla Glass 5.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di OnePlus Ace 2V si basano sul Dimensity 9000 di MediaTek, un chipset realizzato a 4 nm da TSMC e dotato di una frequenza massima di 3,05 GHz ed una GPU ARM Mali G710 MC10. Lato memorie sono presenti fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage UFS 3.1. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W mentre il raffreddamento è affidato ad un sistema la liquido con camera di vapore.

Passando al comparto fotografico, sul retro trova spazio un triplo modulo da 64 + 8 + 2 MP con ultra-wide da 112° ed un obiettivo macro. Non è presente la stabilizzazione OIS, come specificato anche nel sito ufficiale. Frontalmente, nel punch hole, è presente un sensore S5K3P9SP04 da 16 MP.

Completano il pacchetto il supporto Dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, speaker stereo, un sensore a infrarossi ed Android 13 (sotto forma di ColorOS 13).

OnePlus Ace 2V – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,6 x 75,1 x 8,15 mm per 191,5 grammi

Colorazioni Black e Green

Lettore d'impronte ottico nel display

Display flat AMOLED da 6,74 ” 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate adattivo 40- 120 Hz , luminosità di 1.450 nits, PWM Dimming 1.440 Hz e vetro Asahi Glass (Gorilla Glass 5 per la scocca posteriore)

da (2.772 x 1.240 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate adattivo 40- , luminosità di 1.450 nits, PWM Dimming 1.440 Hz e vetro Asahi Glass (Gorilla Glass 5 per la scocca posteriore) SoC MediaTek Dimensity 9000 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,05 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU ARM Mali G710 MC10

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Warp Charge 80W

con ricarica rapida Warp Charge connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, NFC, USB-C 2.0, sensore a infrarossi IR

tripla fotocamera posteriore da 64+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con PDAF, Flash LED, ultra-grandangolare a 112° e macro da 4 cm

f/1.8-2.2-2.4 con PDAF, Flash LED, ultra-grandangolare a 112° e macro da 4 cm selfie camera S5K3P9SP04 da 16 MP f/2.4

f/2.4 speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con OxygenOS 13

OnePlus Ace 2V ufficiale – Prezzo e uscita

Il nuovo OnePlus Ace 2V ha debuttato in Cina il 7 marzo, ad un prezzo di partenza di circa 310€ al cambio attuale. Di seguito trovate la varie configurazioni disponibili ed il relativo prezzo di vendita.

12/256 GB – 310€ (2299 yuan)

(2299 yuan) 16/256 GB – 337€ (2499 yuan)

(2499 yuan) 16/512 GB – 378€ (2799 yuan)

Per quanto riguarda il lancio internazionale, OnePlus Ace 2V dovrebbe arrivare sul mercato Global come OnePlus Nord 3.

