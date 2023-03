Realme C55 ufficiale: il primo Android con “Isola Dinamica” è un entry level

Il nuovo budget phone di Realme è arrivato: dopo indiscrezioni e perfino un unboxing, finalmente il piccolo della gamma C è stato presentato ufficialmente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di Realme C55 su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato!

Realme C55 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Nelle scorse settimane Realme ha anticipato il lancio del suo primo smartphone dotato di Mini Capsule, ossia una sorta di funzione ispirata all'Isola Dinamica di iPhone 14 Pro. Il punch hole del dispositivo permette di ottenere informazioni di vario tipo, ad esempio sullo stato di carica del telefono, la distanza percorsa, il numero di passi, un avviso per la batteria scarica e così via.

Passando alle caratteristiche di Realme C55, il nuovo budget phone è dotato di uno schermo flat LCD da 6,72″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 180 Hz. La luminosità massima arriva fino a 680 nit.

Le dimensioni del terminale sono di 165,6 x 75,9 x 7,89 mm per un peso di 189,5 grammi; il lettore d'impronte digitali è integrato nel tasto di accensione, posizionato lungo il frame destro.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il piccolo Realme è mosso dal chipset Helio G88 di MediaTek, soluzione octa-core fino a 2,0 GHz, realizzata a 12 nm ed accompagnata da una GPU ARM Mali-G52. Lato memorie sono presenti 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage espandibile tramite micro SD.

La fotocamera principale è un sensore da 64 MP, con un modulo secondario da 2 MP. Frontalmente, nel punch hole, trova spazio una selfie camera da 8 MP. L'alimentazione è affidata ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W.

Abbiamo poi il supporto Dual SIM 4G, Bluetooth 5.2, WiFi Dual Band, GPS, una porta Type-C per ricarica e dati, un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie. Lato software è presente Android 13, sotto forma di Realme UI 4.0.

Realme C55 – Prezzo e uscita

Il nuovo Realme C55 è stato lanciato a sorpresa in Indonesia, ad un prezzo di partenza di circa 152€ al cambio attuale (per la versione da 6/128 GB). È presente anche una variante maggiorata, da 8/256 GB: in questo caso il prezzo sale a circa 182€ al cambio.

Il dispositivo arriverà anche in altri mercati Global e dovrebbe fare capolino anche in Europa; non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

