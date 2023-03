OnePlus Buds Pro 2 Lite ufficiali: cosa cambia dalle Buds 2 Pro

Le Buds Pro 2 sono state lanciate assieme a OnePlus 11, e adesso che è stato presentato il nuovissimo Ace 2V arrivano le nuove OnePlus Buds Pro 2 Lite. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di una versione più economica dell'ultima generazione di cuffie high-end, pertanto è una variante a cui sono state tolte alcune specifiche per abbassarne il prezzo.

OnePlus lancia le nuove cuffie TWS Buds Pro 2 Lite: ecco come è stato abbassato il prezzo

Conosciute in India anche come Buds Pro 2R, le OnePlus Buds Pro 2 Lite riportano sugli scaffali lo stesso design del modello principale, cioè un cofanetto in tre colorazioni (Nero, Bianco e Verde) con al suo interno un paio di auricolari in-ear composti da una finitura opaca per la parte superiore e una lucida metallica per quella inferiore.

Realizzate anch'esse in collaborazione con il celebre compositore Hans Zimmer, sono nuovamente marchiate Dynaudio e offrono una coppia di driver da 11 e 6 mm con cancellazione attiva del rumore fino a 48 dB e audio spaziale per un ascolto più tridimensionale; le altre specifiche comprendono modalità a bassa latenza a 54 ms, modalità trasparenza e supporto Bluetooth 5.2 e LHDC 5.0, oltre a un'autonomia pari a 9 ore (39 con la custodia) che scende a 6 con ANC attiva.

Cosa cambia rispetto alle Buds 2 Pro, quindi? Per farle costare meno, sono state rimosse ricarica wireless e tracciamento della testa. Il risultato sono OnePlus Buds Pro 2 Lite il cui prezzo scende a 799 yuan, circa 108€, anche se per il momento sono disponibili solo in Cina.

