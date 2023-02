OnePlus Buds Pro 2: nuovi dettagli su batteria e ricarica wireless

La compagnia cinese sta arricchendo la sua offerta budget con varie aggiunte, mostrando sempre più interesse verso la fascia media. Tuttavia lo sguardo è comunque sempre fisso verso i prodotti premium, anche per quanto riguarda gli accessori. Le cuffie TWS OnePlus Buds Pro 2 sono arrivate e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche, prezzo ed uscita sul mercato.

Aggiornamento 03/02: grazie alla certificazione FCC sono emersi nuovi dettagli sulla batteria e la ricarica wireless delle OnePlus Buds Pro 2. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OnePlus Buds Pro 2: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il design dei nuovi auricolari true wireless è stato già ampiamente svelato, tra immagini render ufficiali, scatti dal vivo e perfino da un'anticipazione di evleaks che ne ha mostrato il contenuto della confezione. L'aspetto è molto simile a quello della prima generazione (ve ne parliamo nella nostra recensione), ma le cuffie hanno un angolo di piega più accentuato per risultare più comode da indossare.

La custodia, invece, presenta il classico indicatore LED ed un nuovo pulsante dedicato al pairing delle cuffie. A tal proposito, gli auricolari supportano la funzione di “doppia connessione”, quindi possono essere collegati a due diversi dispositivi contemporaneamente.

Nella confezione di vendita troviamo le cuffiette, la manualistica, i gommini in silicone, un cavo per la ricarica e – ovviamente – la custodia.

Da notare la presenza del marchio Dynaudio sia all'esterno che all'interno della custodia: abbiamo quindi una partnership con il brand, che si occuperà di fornire un'esperienza audio ottimizzata con le sue tecnologie.

Passando alle specifiche tecniche delle OnePlus Buds Pro 2, le TWS adottano doppi driver da 11 mm ed 6 mm (similmente a quanto visto con le OPPO Enco X2) ed il supporto all'audio spaziale LDHC 5.0.

Ci sono migliorie anche per la cancellazione attiva del rumore di fondo; l'ANC passa dai 40 dB del primo modello ai 48 dB. Anche questi auricolari supportano la cancellazione intelligente, in grado di regolare l'intensità in base al rumore nell'ambiente circostante. Non dimentichiamo poi la certificazione Hi-Res e il supporto all'audio spaziale a 360°.

Parlando di autonomia, le OnePlus Buds Pro 2 garantiscono fino a 6 ore di riproduzione continua e fino a 22 ore utilizzando la custodia (in entrambi i casi con ANC). Senza cancellazione si salirebbe a 9 ore e 38 ore di autonomia. Gli auricolari, infatti, sono dotati di batterie da 0.231Wh, mentre la custodia di ricarica offre una batteria da 520 mAh. Ovviamente, come nel modello precedente, c'è il supporto alla ricarica wireless ad una frequenza tra 2.402 MHz e 2.480 MHz (oltre a quella cablata tramite Type-C).

La panoramica delle specifiche si conclude con un occhio alla modalità a bassa latenza fino a 54 ms, ideale per il gaming, il supporto a Google Fast Pair, Bluetooth 5.2 e classificazione IP55 (contro sudore e schizzi d'acqua).

Prezzo e uscita

Le cuffie premium di OP sono state lanciate in Cina nelle colorazioni Matte Black e Green. Qui, gli auricolari saranno disponibili alla vendita a partire dal prossimo 9 gennaio al prezzo di circa 123€ al cambio. La data di presentazione globale è fissata per il 7 febbraio: durante l'evento troverà spazio anche OnePlus 11, il nuovissimo top di gamma della casa cinese.

