Recensione ZTE Blade V41 Vita: smartphone dal rapporto qualità-prezzo ottimo

ZTE, nota azienda cinese produttrice di smartphone, porta sul mercato il nuovo Blade V41: un dispositivo di fascia media in grado di offrire ottime prestazioni ad un prezzo più che giusto. Scoprite insieme a noi cosa rende questo smartphone probabilmente uno dei migliori in circolazione per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo in questo specifico segmento di mercato!

Recensione ZTE Blade V41 Vita

Design e materiali

ZTE Blade V41 Vita può vantare un design sottile ed elegante, con uno spessore di soli 7.98 millimetri ed un display da 6.6″. Sul lato frontale troviamo un notch a goccia dedicato alla fotocamera per i selfie, mentre sul lato posteriore un blocco fotocamera posizionato in alto a sinistra, composto da due lenti circolari e tre sensori. Al fianco della fotocamera posteriore troviamo una sottile banda nera lucida che copre tutta la lunghezza dello smartphone, includendo in alto anche il flash LED.

Le due lenti circolari sono in rilievo e sono dotate di un bordo dorato che prova a mettere in risalto l'importanza della fotocamera. Lo smartphone è dotato di una elegante colorazione nera satinata su cui sembra essere davvero difficile lasciare le impronte delle dita. Sul lato posteriore destro sono presenti due pulsanti fisici, di cui uno dedicato al volume e l'altro all'accensione e lo spegnimento del dispositivo. Sul fondo troviamo l'ingresso USB-C, l'uscita jack da 3.5 millimetri e le casse. Le dimensioni esatte sono di 75 x 163.7 x 7.98 millimetri con un peso di 200 grammi.

Display

Come accennato in precedenza, ZTE Blade V41 Vita è dotato di un display LCD IPS Full HD+ (risoluzione 1080 x 2408 pixel) da 6.6″ e 400 ppi. La frequenza di aggiornamento che troviamo su questo display è di 90 Hz, molto utile a rendere estremamente fluida l'esperienza d'uso. I colori sono accesi e ben riprodotti, con la possibilità di regolare la temperatura direttamente dal sistema operativo. Potremo infatti scegliere se avere tonalità più calde o più fredde, mentre la luminosità massima offerta garantisce sempre una ottima visibilità. Non è presente, invece, il supporto per l'HDR.

Hardware e prestazioni

ZTE Blade V41 Vita è equipaggiato con un chipset Mediatek Dimensity 810 con processo di produzione a 6 nanometri e dotato di CPU octa-core (2x Cortex A76 2.4 GHz + 6x Cortex A55 2.0 GHz). La GPU è una Mali-G57 MC2, con cui si può sfruttare lo smartphone anche per videogiocare ai titoli più in voga al momento sul Play Store.

Per quanto riguarda la RAM, invece, questo smartphone firmato ZTE è dotato di 6 GB LPDDR4X, ma il dispositivo può sfruttare 5 GB ulteriori di RAM virtuale. Lo spazio di archiviazione a disposizione è di 128 GB UFS 2.2, utile a conservare una grande quantità di foto, video, documenti e applicazioni. Disponibile anche uno slot per microSD, nel caso in cui si volesse espandere lo storage a disposizione.

La sensazione generale è quella di avere difronte uno smartphone dalle buone prestazioni, in grado di completare i compiti più comuni in maniera ottimale. Navigare in internet, sfogliare i social e chattare non sarà minimamente un problema per lo ZTE Blade V41 Vita. Anche il comparto multimediale è di buona fattura: i video su YouTube sono fluidi fino al 1080p60, ma non è possibile andare oltre. Già ad una risoluzione di 1440p60 il telefono inizierà a scattare, mettendo in evidenza i limiti dell'hardware.

Come accennato in precedenza, la GPU permette di eseguire i principali giochi disponibili sul Play Store senza alcun tipo di problema: occhio però al surriscaldamento. Tra le altre funzioni, spicca la possibilità di effettuare pagamenti tramite Google Pay grazie alla connessione NFC, mentre è possibile utilizzare fino a due SIM con connettività 5G, oppure il WiFi 6 di nuova generazione.

Fotocamera

ZTE Blade V41 Vita offre una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, in grado di scattare davvero delle ottime foto. Negli esempi che trovate qui sotto potete apprezzare una vista dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, uno zoom 20x di uno degli ingressi e un primo piano del Funko POP! di Harry Potter. In tutti e tre i casi la fotocamera si è comportata in modo eccellente, garantendo una buona qualità in modalità “punta e scatta“. Ottime anche le catture con scarsa luminosità, in grado di catturare bene i dettagli anche in condizione di luce pessima.

Scarsa luminosità Zoom 20x

La fotocamera frontale da 8 MP, invece, lascia decisamente a desiderare: i colori sono spesso troppo accesi e non si riconoscono bene le ombreggiature. Per scatti veloci può anche andare bene, ma se dovete scattare foto più importanti vi consigliamo di utilizzare sempre la fotocamera posteriore che offre una qualità ben superiore.

Software

ZTE Blade V41 Vita è equipaggiato con Android 12 aggiornate alle patch di sicurezza di novembre 2022, con la UI MyOS 12.0.6. L'esperienza d'uso è molto simile a quella stock, con piccole aggiunte che non vanno a stravolgere o rivoluzionare il sistema operativo Android. Abbiamo a disposizione un drawer per le applicazioni ordinato in modo alfabetico, il multitasking a schede e la classica esperienza d'uso dei widget posizionabili nella homescreen.

Tutte le app di Google sono già pre-installate, al fianco di alcune aggiunte come WPS Office, ZTE Cares per il supporto rapido e due giochi (Puzzle Pets e MC: Rebel Guns) per iniziare subito ad utilizzare al meglio lo smartphone. Inoltre, questa UI ci permette di scegliere se utilizzare i tasti virtuali oppure le gesture per la navigazione, in modo da avere a disposizione più spazio per i contenuti.

Quella che troviamo su questo ZTE, quindi, è la classica esperienza di utilizzo che si può trovare su uno smartphone Android privo di insignificante bloatware. Sotto questo punto di vista, si può essere molto soddisfatti del lavoro svolto dall'azienda cinese, che ci ha tenuto a tenere libera da fronzoli la propria UI.

Autonomia della batteria e ricarica

ZTE Blade V41 Vita è dotato di una batteria da 4500 mAh che garantisce un'ottima autonomia allo smartphone. Con utilizzo “ordinario” fatto di qualche telefonata, e tante app social aperte per diverse ore, si arriva a sera senza grossi problemi con la batteria ancora in grado di fornire qualche ora di autonomia.

La ricarica rapida da 22.5W, inoltre, garantisce che il telefono sia carico al 100% nel giro di 2 ore se non anche meno. Questo tipo di ricarica può essere sfruttato con il caricatore incluso in confezione e con qualsiasi altro dispositivo compatibile che possa garantire almeno lo stesso wattaggio.

ZTE Blade V41 Vita – Prezzo e considerazioni

ZTE Blade V41 Vita offre un rapporto qualità-prezzo semplicemente ottimo. Per 249€ (prezzo di listino) potete portare a casa un dispositivo in grado di affrontare alla grande la giornata lavorativa, scattando delle ottime foto. L'unica pecca, forse, risiede nella fotocamera frontale a cui si poteva sicuramente chiedere di più. Grazie al coupon in pagina e lo sconto già applicato, questo ZTE può essere vostro a soli 227€, un prezzo assolutamente da non sottovalutare nel caso stia pensando di cambiare smartphone.

