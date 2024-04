Samsung Galaxy Watch 7: attesa un’importante novità per la salute

L’evoluzione degli smartwatch li sta portando a essere un valido alleato per il monitoraggio della propria salute, e la prossima serie Samsung Galaxy Watch 7 potrebbe compiere un ulteriore passo in avanti. Si continuano a rincorrere le voci di corridoio sulle novità che Samsung starebbe preparando per i suoi futuri orologi smart, e le ultime indiscrezioni rivelano il potenziale debutto di una funzionalità che per alcuni potrebbe rivelarsi molto utile.

Samsung Galaxy Watch 7 potrebbe essere il primo capace di misurare la glicemia

Crediti: Samsung

Di recente, il vicepresidente della divisione sanitaria digitale Hon Pak ha tenuto degli incontri presso il Samsung Medical Center di Seoul per discutere di nuove possibilità tecnologiche sugli smartwatch dell’azienda. Una su tutte il monitoraggio della glicemia, che consentirebbe alle persone con diabete di poter avere una panoramica del proprio stato di salute. Una funzione del genere al proprio polso risulterebbe molto utile, avendo informazioni e tracciamenti costanti, notifiche in caso di livelli anomali di sangue nello zucchero e così via.

Usare gli indossabili per monitorare la glicemia, in maniera non invasiva e senza punture, sarebbe un’aggiunta innovativa per il settore degli indossabili. Samsung sta investendo “in maniera significativa” in questa direzione, e i primi frutti potrebbero arrivare questa estate, non soltanto con gli orologi della linea Watch 7 ma anche con il tanto atteso Samsung Galaxy Ring, anche se Apple non sta a guardare.

