Samsung Unpacked 2024: svelati data e luogo, quali novità ci saranno

Aggiornamento 26/04: nuovi dettagli su data e luogo dell’evento Samsung Unpacked di metà 2024, trovate tutto nell’articolo.

Il 2024 è cominciato con il solito evento Unpacked di inizio anno, con protagonisti i nuovi top di gamma della serie S. Come da tradizione è previsto anche un altro evento e come di consueto avrà luogo durante l’estate: un leak svela quale dovrebbero essere data e luogo del prossimo Samsung Galaxy Unpacked, ancora una volta previsto per lo stesso mese dello scorso anno

Ecco quando e dove si terrà il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked 2024

Crediti: Samsung

Lo scorso anno il fatidico giorno fu il 26 luglio, ma a questo giro la presentazione avverrà prima: quello sarà la data di apertura delle Olimpiadi Estive di Parigi, e vista la risonanza è sicuramente da depennare. Il prossimo Samsung Galaxy Unpacked del 2024 avrebbe invece luogo esattamente mercoledì 10 luglio, non più negli Stati Uniti dove solitamente si tiene bensì proprio a Parigi, essendo Samsung uno degli sponsor della manifestazione sportiva.

Quello dell’estate 2024 sarà un evento particolarmente ricco di novità, a partire ovviamente dai due protagonisti principali: Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. O forse dovrei dire tre? Perché a questo giro ad affiancarli potrebbe esserci per la prima volta anche Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Nuovi prodotti anche per gli interessati agli indossabili, non soltanto per il lancio della prossima gamma Samsung Galaxy Watch 7 ma anche e soprattutto per Samsung Galaxy Ring, e dovrebbero esserci anche le cuffie TWS Galaxy Buds 3/3 Pro.

