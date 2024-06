ChatGPT arriva sul desktop con un’app ufficiale: adesso anche per gli utenti gratis

Aggiornamento 26/06: con una nuova patch all’app ufficiale per macOS, OpenAI ha aperto a tutti la possibilità di utilizzare ChatGPT su desktop. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

In occasione dell’evento Spring Update, OpenAI ha annunciato l’arrivo dell’app ufficiale per desktop di ChatGPT, che consentirà agli utenti PC di ottenere un assistente personale con AI sul proprio schermo senza dover necessariamente navigare verso il sito web ufficiale. L’app sarà inizialmente disponibile soltanto su macOS per i Mac con Apple Silicon e solo successivamente arriverà anche su Windows.

ChatGPT arriva su macOS: gli utenti Windows dovranno ancora attendere

La nuova app desktop di ChatGPT permette l’integrazione completa dell’intelligenza artificiale all’interno del sistema operativo, con la possibilità di visualizzare lo schermo per estrapolare informazioni e sfruttare la modalità Voice per interagire con il chatbot come fosse un assistente vocale. Durante la demo, che potete vedere qui sopra, OpenAI ha mostrato le grandi potenzialità di questa nuova app con il riconoscimento delle righe di codice.

Su macOS, l’app ufficiale di ChatGPT metterà a disposizione anche un scorciatoia per richiamare un piccolo box di testo con cui interagire per iniziare immediatamente una conversazione. Con la scorciatoia “Option + Spazio“, infatti, sarà possibile iniziare a chattare o parlare con ChatGPT in pochissimi istanti. Inoltre, il piccolo box offrirà anche la possibilità di allegare file e documenti per sfruttare la modalità visione.

L’app ufficiale di ChatGPT è disponibile per gli abbonati Plus e dal 26 giugno 2024 anche per quelli gratuiti. Gli utenti che utilizzano un sistema operativo Windows, purtroppo, dovranno attendere la fine dell’anno per poterne usufruire.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️