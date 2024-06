Gemini Nano in Google Chrome è VELOCISSIMO: eccolo in azione

L’integrazione di Gemini nei prodotti di Google non passerà soltanto per il cloud, ma sembra proprio che l’azienda di Mountain View abbia intenzione di aggiungere ad alcune app il supporto per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale direttamente in locale. Sembra essere questo, infatti, il futuro del browser web Google Chrome che molto presto potrebbe iniziare ad utilizzare in modo nativo Gemini Nano.

Gemini Nano verrà presto integrato in Google Chrome e sarà davvero stupefacente

Crediti: Google

Gli sviluppatori, infatti, sembrano aver integrato nella versione Canary di Google Chrome il modello più leggero di Gemini, in modo che possa essere eseguito in modo nativo direttamente sui PC degli utenti, senza più fare affidamento sul cloud. L’utente Morten Just su Twitter/X è riuscito ad abilitare questa funzione, scoprendo delle prestazioni davvero incredibili per quanto riguarda la velocità dell’AI in questione.

Nel filmato che trovate qui sotto, è possibile vedere come Gemini Nano risponda alle interazioni dell’utente in pochissimi millisecondi, addirittura mentre si sta ancora completando la scrittura della frase. L’integrazione dell’AI locale in Google Chrome, quindi potrebbe rivoluzionare davvero il modo in cui gli utenti ricercano informazioni su internet, anche quando non sono direttamente connessi alla rete.

This is fast. Chrome running Gemini locally on my laptop. 2 lines of code. pic.twitter.com/R8twlDbUD2 — Morten Just (@mortenjust) June 24, 2024

Al momento non sappiamo se e quando questa funzionalità sarà effettivamente disponibile per tutti ed abilitata in modo predefinito. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni direttamente da Google.

