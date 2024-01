Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra ufficiali: l’era Galaxy AI ha inizio

Come ogni anno, anche questo 2024 inizia con l’evento Unpacked di rito, che ha visto come protagonisti Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra. Tre flagship che rappresentano l’inizio di una nuova era per il mercato degli smartphone, con sempre più produttori mobile che investiranno pesantemente nell’integrazione dell’intelligenza artificiale, specialmente in locale e senza necessariamente essere connessi a internet.

Samsung presenta ufficialmente i nuovi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: all-in sull’AI

Samsung si è impegnata per rendere la serie S24 più ecologicamente sostenibile che in passato, utilizzando un maggior numero di materiali riciclati, fra cui acciaio e plastica per scocca e speaker e per la prima volta anche terre rare e cobalto per batteria e speaker. Ancora una volta certificati IP68, il più avanzato S24 Ultra introduce un nuovo telaio in titanio, più resistente rispetto al classico acciaio.

Lato dimensioni, S24 misura 147 x 70,6 x 7,6 mm per 167 grammi, S24+ misura 158,5 x 75,9 x 7,7 mm per 196 grammi ed S24 Ultra misura 162,3 x 79 x 8,6 mm per 232 grammi. Per tutti e tre, i display piatti vantano cornici ridotte, con pannelli Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo 1-120 Hz, questa volta con la tecnologia LTPO presente su tutti i modelli. Abbiamo così tre schermi da 6,2” Full HD+, 6,7” Quad HD+ e 6,8” Quad HD+, con visibilità migliorata all’aperto con Vision Booster e luminosità fino a 2.600 nits rispetto ai 1.750 nits della serie S23. Inoltre, S24 Ultra vanta protezione Corning Gorilla Armor, più durevole del 50%, 4 volte più resistente ai graffi e con riflessi ridotti del 75%.

Lato hardware, c’è da fare un distinguo: se tutta la serie S23 era mossa da SoC Qualcomm, questa volta c’è una differenza. Samsung Galaxy S24 ed S24+ si basano sul proprietario Exynos 2400 a 4 nm, microchip con una CPU 1,7 volte più potente dell’Exynos 2200, una GPU Xclipse 940 con architettura RDNA 3 con supporto hardware al ray tracing e una NPU 14,7 volte più potente dell’Exynos 2200. A bordo di S24 Ultra troviamo invece lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, anch’esso a 4 nm e con CPU Kryo fino a 3,4 GHz e GPU Adreno 750.

Rispetto alla scorsa generazione, le temperature sono gestite in maniera migliore grazie al rinnovato sistema di raffreddamento con camera di vapore fino a 1,9 volte più grande. Sempre all’interno dei tre smartphone troviamo le batterie, che a seconda del modello sono da 4.000, 4.900 e 5.000 mAh con ricarica 25W (S24)/rapida da 45W (S24+ ed S24 Ultra) e supporto alla ricarica wireless (anche inversa).

Rimane la piattaforma di sicurezza Samsung Knox, con l’aggiunta della possibilità di disattivare l’elaborazione online dei dati gestiti dall’AI per salvaguardare la privacy. Knox Matrix aggiunge il supporto alle passkey, con cui accedere ad app e siti senza più utilizzare password. La connettività include 5G, Wi-Fi 6E(S24 ed S24+)/Wi-Fi 7 (S24 Ultra) e Bluetooth 5.3, mentre il software si basa su Android 14 e One UI 6.1.

Parlando di fotocamere, S24 ed S24+ hanno una tripla sensoristica sostanzialmente invariata da 50+12+10 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare da 120° e teleobiettivo 3x, così come una selfie camera da 12 MP f/2.2. Cambiano le cose invece con S24 Ultra e la sua quadrupla fotocamera da 200+12+10+50 MP f/1.7-2.2-2.4-3.4 con OIS, ultra-grandangolare da 120° e una nuova coppia di teleobiettivi 3x-5x con doppio OIS, abbandonando così il teleobiettivo 10x che per anni ha contraddistinto il top di gamma Samsung.

Se si parla di software, l’aggiornamento ad Android 14 porta con sé l’introduzione della tecnologia Super HDR, che fa sì che le foto vengano mostrate ad ampia gamma dinamica anche prima di scattarle, oltre a poterle visualizzare in Super HDR anche nell’app Galleria e in social come Instagram. Inoltre, il suo ultimo fiore all’occhiello, Samsung porta avanti l’impegno a estendere il ciclo di vita dei prodotti, offrendo 7 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Tutte le features AI

Un capitolo a sé stante va riservato all’argomento intelligenza artificiale, perché la serie Samsung Galaxy S24 fa ampio utilizzo delle funzioni Galaxy AI sotto diversi aspetti dell’utilizzo quotidiano. A partire dalla volontà di abbattere le barriere linguistiche: Traduzione Live traduce testi e chiamate in tempo reale, Interprete divide lo schermo per tradurre le conversazioni dal vivo fra due persone, Assistente Chat aiuta ad avere una conversazione in un’altra lingua correggendo espressioni e tono e la tastiera Samsung traduce messaggi e mail in tempo reale.

Ci sono poi Assistente Note, che nell’app Note può fare un riepilogo delle attività in programma e creare note in maniera ottimizzata e più rifinita, e Assistente Trascrizione si occupa di trascrivere, riassumere e tradurre le registrazioni vocali. Samsung parla poi di un nuovo standard di ricerca che “cambierà il modo in cui gli utenti Galaxy scoprono il mondo che li circonda”: si chiama Cerchia e Cerca, in collaborazione con Google: dopo aver tenuto premuto il tasto Home, l’utente può cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi cosa a schermo per eseguire una ricerca senza uscire dall’app che si sta utilizzando, con l’AI che si occuperà di fornire informazioni contestuali e rispondere anche a domande complesse.

C’è poi la suite di strumenti di editing ProVisual Engine, utilizzando l’AI generativa per elevare l’esperienza fotografica. Edit Suggestion suggerisce le modifiche migliori per le foto scattate, Modifica Generativa riempie parti dello sfondo quando se ne espandono i contorni, spostare persone e oggetti nell’immagine, e Instant Slow Motion prende video standard e li trasforma in slow-motion generando fotogrammi aggiuntivi.

Prezzi e disponibilità

Disponibili all’acquisto dal 17 gennaio con disponibilità dal 24 gennaio, Samsung Galaxy S24 ha un prezzo di 929€ per la variante 8/128 GB e di 989€ per quella da 8/256 GB, c’è poi S24+ al prezzo di 1.189€ per la 12/256 GB e di 1.309€ per la 12/512 GB e infine S24 Ultra, al costo di 1.499€ per la 12/256 GB, 1.619€ per la 12/512 GB e 1.859€ per la 12 GB/1 TB. Effettuando l’acquisto entro il 30 gennaio, Samsung offre il doppio della memoria per alcune varianti: S24 da 256 GB al costo della 128 GB, S24 da 512 GB al posto della 256 GB ed S24 Ultra da 512 GB e da 1 TB al posto di quelle da 256 GB e 512 GB.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le