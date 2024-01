Samsung Galaxy Ring svelato a sorpresa: l’anello smart è realtà!

Nel corso dei mesi passati si è parlato tantissimo del primo anello smart di Samsung: l’accessorio ha attirato tantissima attenzione, prima tramite certificazioni e poi addirittura con una breve apparizione nella One UI. Il dispositivo sarà utile per il monitoraggio della salute e del fitness ed arriverà entro anno: Samsung Galaxy Ring è stato svelato a sorpresa durante la presentazione della famiglia S24 e c’è già un primo teaser video!

Samsung Galaxy Ring è il primo anello smart del brand: eccolo nel video teaser ufficiale

Crediti: Samsung

L’annuncio di Samsung Galaxy Ring, il primo anello smart della compagnia asiatica, è arrivato durante l’evento Unpacked dedicato alla serie Galaxy S24. Nel corso della presentazione si è parlato dei benefici e delle novità di Health Tracking, il sistema di monitoraggio della saluta di Samsung; prima di concludere, ecco fare capolino il teaser ufficiale dedicato al nuovo accessorio del brand.

Purtroppo in quest’occasione l’azienda si è limitata solo a rivelare l’esistenza dello smart ring, a confermare il nome commerciare Samsung Galaxy Ring e a mostrare uno scorcio del design (abbastanza semplice e minimale, ad un primo sguardo). Il dispositivo arriverà nel corso del 2024: il prossimo evento Unpacked è atteso in estate e come si consueto dovrebbe essere dedicato ai nuovi pieghevoli Z Fold 6 e Z Flip 6. Insomma, il palcoscenico perfetto per lanciare il suo anello smart. Ovviamente si tratta solo di ipotesi: l’ultima parola spetta sempre a Samsung.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le