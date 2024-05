Recensione Xiaomi Smart Camera C300: la IP camera in 2K che diventa anche baby monitor

Viviamo in un mondo iper-connesso dove è sempre più importante prendersi cura delle cose a cui teniamo, anche monitorandole in modo molto semplice tramite una IP Camera. Questi dispositivi, infatti, stanno davvero spopolando e sono sempre più presenti nelle nostre case: quello che vi presentiamo oggi è la Xiaomi Smart Camera C300, che con le sue riprese in 2K e l’AI può addirittura trasformarsi in un baby monitor.

Recensione Xiaomi Smart Camera C300

Design e materiali

Xiaomi Smart Camera C300 è una videocamera di sorveglianza dotata di un design che potremmo definire “moderno“: rispetto alle classica linee dure adottate dai dispositivi di questo genere, la compagnia cinese ha scelto per questo prodotto delle linee estremamente morbide e tondeggianti, sia nel corpo centrale che nelle base. Il dispositivo, infatti, si divide principalmente in due parti: quella superiore con il blocco videocamera rotante e la base dotata di piedini anti-scivolo, con la possibilità anche di essere montata al soffitto (con il kit incluso in confezione).

Il dispositivo è completamente ricoperto da una livrea bianco crema, tranne la parte del sensore della videocamere che si tinge di nero per meglio accogliere la grande lente. Le plastiche della scocca sono piacevoli al tatto e restituiscono una sensazione da materiale di qualità premium, mentre il motore rotante offre una buona resistenza quando regolato manualmente per inserire la microSD nell’apposito slot (cosa che vi invitiamo a fare troppo spesso per evitare di danneggiare la videocamera). Il sensore, infatti, si muove sull’asse verticale, mentre l’intero blocco superiore ruota di 180° sull‘asse orizzontale.

Sulla parte del lucida della videocamera sono integrati anche il microfono e il LED di stato che indica se il dispositivo è attivo e sta registrando, mentre sulla parte posteriore troviamo una griglia forata che nasconde lo speaker per la comunicazione a due vie (ovvero la possibilità per chi sta monitorando di parlare con chi è davanti alla telecamera). Sul fondo del dispositivo, invece, sono posizionati il tasto reset e l’ingresso per l’alimentazione: nota negativa è l’assenza del connettore USB-C in favore di un ingresso micro-USB.

Caratteristiche tecniche e ripresa video

Xiaomi Smart Camera C300 è dotata di un sensore da 3 MP con lente 6P, risoluzione 2K (2304 x 1269 pixel) e apertura focale f1.4. La videocamera si collega all’app Xiaomi Home tramite la scansione del codice QR presente sul fondo del dispositivo in pochissimi minuti e dopo aver effettuare il consueto aggiornamento firmware sarete immediatamente pronti ad utilizzare il dispositivo e a visualizzare le immagini anche da remoto. Le nostre prove hanno evidenziato come il flusso video sia molto fluido e la risoluzione più alta del semplice FHD impreziosisca l’immagine di numerosi dettagli.

Il modello C300, infatti, utilizza la connessione Wi-Fi 5 a 2.4 GHz per comunicare con il proprio modem/router, mantenendo una connessione solida anche ad una buona distanza (ovviamente bisogna tener conto della conformazioni della propria casa/appartamento e dello spessore dei muri). Chi invece preferisce che le immagini vengano salvate in locale, può approfittare del supporto per schede microSD fino a 256 GB che, grazie al supporto per il codec H.265 offerto dalla videocamere, possono contenere una grande quantità di immagini e video. Se nessuna delle soluzione precedenti dovesse essere di vostro gradimento, potrete approfittare delle registrazioni in cloud tramite l’abbonamento Mi Secure di Xiaomi (a partire da 4.99€/mese).

Tramite l’app Xiaomi Home si può controllare il tilt & pan della videocamera, in modo da avere una panoramica (quasi) a 360° dell’ambiente in cui è posizionato il dispositivo, mentre è possibile anche abilitare la modalità Sorveglianza che registra i movimenti rilevati con immagini e video, inviando automaticamente delle notifiche allo smartphone. Dalle impostazioni, inoltre, è possibile regolare parametri come l’accensione del LED di stato, la qualità dell’immagine, la sospensione della videocamera, la colorazione automatica della visione notturna e la possibilità di regolare la rotazione dell’immagine (nel caso in cui sia montata al soffitto).

Questa videocamera, grazie all’intelligenza artificiale che riconosce il pianto di un bambino, inoltre può essere utilizzata anche come baby monitor, con le immagini in notturna che vengono colorate in automatico per restituire un effetto luce più nitido. La comunicazione a due vie, inoltre permette di comunicare tramite il dispositivo: molto utile se si vuole sorvegliare una persona anziana oppure un animale domestico. Ottima anche l’integrazione con gli ecosistemi di Amazon Alexa e Google Home: tramite l’app Xiaomi Home infatti è possibile visualizzare il flusso video ed integrarlo automaticamente negli ecosistemi per la domotica più famosi.

Recensione Xiaomi Smart Camera C300: prezzo e considerazioni

Xiaomi Smart Camera C300 è una videocamera di sorveglianza (o IP camera) estremamente semplice da configurare ed utilizzare. La sua semplicità d’uso, tuttavia, non lascia da parte la qualità: il sensore da 3 MP infatti restituisce delle ottime immagini in 2K con un flusso video sempre molto fluido (a patto che la connessione ad internet sia stabile). Il supporto per la microSD consente di salvare le immagini in locale ed evitare che queste finiscano nel cloud, con la possibilità di visualizzare l’ambiente circostante quasi a 360°.

Ottime le funzioni aggiuntive come la sorveglianza, la visione notturna e il baby monitor, ma anche il prezzo si lascia particolarmente apprezzare: il modello C300 infatti viene proposto su Banggood ad un prezzo di listino di circa 50€, ma grazie all’offerta lampo disponibile in questi giorni può essere vostra a soli 40€. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire se siete alla ricerca di una videocamera di sorveglianza affidabile e versatile.

