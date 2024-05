Top 10 dei più venduti nel 2024: Apple e Samsung leader, che fine ha fatto Xiaomi?

Sapere quali sono gli smartphone più venduti nel mondo è una curiosità che in molti hanno, che sia per scoprire se il proprio modello rientra fra questi o per capire dove soffia il vento del mercato. Normalmente questi dati non vengono forniti dalle compagnie per ovvie ragioni di segretezza professionale, ma grazie ai dati raccolti dagli analisti di Counterpoint Research abbiamo un quadro piuttosto chiaro per il periodo relativo al Q1 2024.

Ecco quali sono stati gli smartphone più venduti nel mondo nei primi mesi del 2024

Chi conosce questo tipo di classifiche saprà già che in molte occasione è Apple a dettare legge, con una top 10 occupata dall’azienda di Cupertino sotto diverse posizioni. Se confrontata al Q1 2023, la lista è nuovamente presa nei primi quattro posti dai suoi melafonini, anche se con qualche piccola differenza. Questa volta è iPhone 15 Pro Max a sedere al primo posto, seppur lo scarto con il secondo sia risicato: 4,4% contro il 4,3% di iPhone 15, proseguendo al terzo posto con iPhone 15 Pro al 3,7%.

Uscendo dal podio c’è sempre Apple con iPhone 14, che stavolta se la gioca pari merito con Samsung Galaxy S24 Ultra, entrambi all’2,9%. Rispetto allo scorso anno, la società sud-coreana vede una presenza maggiore del suo top di gamma Ultra, senza contare che l’anno scorso c’era solo S23 Ultra mentre a questo giro compare anche Galaxy S24 all’1% ex aequo con il cugino minore Galaxy A34, entrambi superati da iPhone 15 Plus, Galaxy A54 e A15 5G. Niente da fare per Xiaomi, che storicamente aveva almeno 1 o 2 modelli del sub-brand Redmi ma che stavolta non appare in classifica.

Come segnala Counterpoint, questa è la prima top 10 dove tutti gli smartphone nell’elenco sono 5G, segno che l’era del 4G è ormai alle nostre spalle. Per Apple, la strategia dei modelli Pro si sta rivelando sempre più vincente: rispetto al 24% nel Q1 2020, Pro e Pro Max hanno rappresentato oltre il 50% nelle unità vendute e e oltre il 60% nei guadagni. Per Samsung, invece, è anche la suite Galaxy AI ad aver maturato un certo interesse nei consumatori, essendo la serie S24 la prima a investire così pesantemente nell’intelligenza artificiale su telefono. Questi dati trovano riscontro nel fatto che i top di gamma stiano diventando i modelli più venduti fra quelli sugli scaffali.

